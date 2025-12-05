Položen kamen temeljac za novi objekat u Centru „Duje“

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem, prisustvovala je danas svečanom polaganju kamena temeljca za izgradnju prvog od tri planirana objekta u kapacitetima Prihvatnog centra „Duje“. Ovaj projekat označava važan iskorak u unapređenju uslova smještaja i svakodnevnog života za osobe sa različitim socijalnim i zdravstvenim poteškoćama koje su korisnici ovog centra.

Prihvatni centar „Duje“ trenutno brine o oko 480 korisnika – starim i nemoćnim osobama, osobama sa mentalnim i drugim zdravstvenim poteškoćama. Centar predstavlja njihovo utočište, dom u kojem se osjećaju sigurno i dostojanstveno, a modernizacija infrastrukture jedan je od ključnih koraka u osiguravanju kvaliteta života za najranjivije članove društva.

Planirani razvoj podrazumijeva izgradnju tri nove, funkcionalne i savremeno opremljene zgrade koje će zamijeniti postojeće objekte i osigurati znatno bolje standarde brige. Novi prostori će pružiti više komfora, bolje prilagođene sadržaje za osobe s invaliditetom, te adekvatne kapacitete za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

Izgradnja prvog objekta realizuje se zahvaljujući donaciji i snažnoj podršci Crkve Isusa Krista Posljednjih Dana, čiji humanitarni rad i posvećenost unapređenju života najugroženijih predstavljaju primjer društvene solidarnosti i partnerstva.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je važnost ovog projekta, ali i dugogodišnje saradnje sa Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS, vlasnikom i upraviteljem Centra „Duje“:

„Ovaj projekat nije samo infrastrukturna investicija – ovo je ulaganje u dostojanstvo i kvalitet života ljudi kojima je podrška društva najpotrebnija. Vlada Tuzlanskog kantona godinama gradi snažnu saradnju sa EMMAUS-om, a Centar „Duje“ je simbol humanosti, brige i zajedništva. Vlada Tuzlanskog kantona podržava realizaciju ovog značajnog projekta i mi ćemo u naredne dvije godine, koliko i traje izgradnja centra, u budžetima Kantona predvidjeti sredstva da učestvujemo i pomognemo izgradnju novog objekta u „Dujama“. Istovremeno, zahvalni smo i drugim donatorima na iskazanoj solidarnosti i radujemo se nastavku aktivnosti koje će korisnicima ovdje omogućiti bolje, sigurnije i humanije uslove života“, kazao je premijer Halilagić.

Vlada Tuzlanskog kantona i u proteklim godinama blisko je sarađivala s EMMAUS-om na brojnim humanitarnim i socijalnim aktivnostima – od osiguravanja smještaja građanima u potrebi, preko reakcija na elementarne nepogode, do slanja pomoći stanovništvu Turske i Palestine.

Današnji čin predstavlja početak realizacije jednog od najznačajnijih socijalnih projekata u Kantonu, koji će dugoročno unaprijediti sistem brige i podrške za osobe u stanju potrebe.