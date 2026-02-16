Poskupljuju naknade za priključenje na elektro mrežu u FBiH: Nove cijene od 1. marta 2026.

Naknade za priključenje na elektro mrežu u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro će biti skuplje, nakon što je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) na redovnoj sjednici donijela odluke o novim jediničnim iznosima naknada koje će se primjenjivati od 1. marta 2026. godine.

Odluka se odnosi na priključenje na distributivnu mrežu dvije elektroprivrede, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

FERK je na istoj sjednici dao saglasnost Elektroprivredi HZ HB na godišnji plan investicija u distributivni sistem za 2026. godinu, kao i na trogodišnji plan investicija za period 2026., 2028. godina.

Kolike su nove naknade za priključenje na elektro mrežu?

Prema donesenoj odluci FERK-a, novi jedinični iznosi naknada iznose:

Za priključenje na niskonaponsku distributivnu mrežu, naknada će iznositi 239 KM po kW, bez PDV-a.

Za priključenje na srednjenaponsku distributivnu mrežu 10(20) kV, naknada će iznositi 173 KM po kW, bez PDV-a.

Ove cijene će se početi primjenjivati od 1. marta 2026. godine.

Koje su cijene bile do sada?

Do donošenja nove odluke, važeći iznosi naknada bili su niži.

Jedinična naknada za priključenje na niskonaponsku distributivnu mrežu iznosila je 195 KM po kW, bez PDV-a, dok je za srednjenaponsku mrežu iznosila 140 KM po kW, bez PDV-a.

To znači da će građani i privreda od marta naredne godine plaćati više prilikom priključenja novih objekata ili povećanja snage postojećih priključaka.

Šta sve obuhvata naknada za priključenje?

Naknada za priključenje na elektro mrežu odnosi se na troškove koje korisnik distributivnog sistema plaća operatoru distributivne mreže.

Ona se naplaćuje u slučajevima kada se radi o priključenju novog objekta na mrežu, povećanju priključne snage postojećeg objekta ili izmjenama na postojećem priključku.

Kako je navedeno u obrazloženju odluke, naknada uključuje izgradnju priključka, opremanje mjernog mjesta mjernim uređajima, kao i obezbjeđenje uslova za priključenje kroz povećanje kapaciteta distributivne mreže.

Šta ovo znači za građane i privredu?

Poskupljenje naknada za priključenje na elektro mrežu moglo bi imati uticaj na sve koji planiraju izgradnju novih objekata, pokretanje proizvodnje ili proširenje poslovnih kapaciteta, jer se trošak priključenja računa prema potrebnoj priključnoj snazi izraženoj u kilovatima.

Za veće objekte, posebno u industriji i poslovnim zonama, povećanje cijena može značiti značajno veće iznose u startu, prije početka rada ili puštanja objekta u funkciju.

FERK nije naveo dodatna pojašnjenja o razlozima povećanja naknada, ali se odluke donose na prijedlog elektroprivreda, uz planirane investicije u distributivni sistem.

Kada odluka stupa na snagu?

Nove naknade važit će za sve nove zahtjeve od 1. marta 2026. godine, dok će se do tada primjenjivati postojeće cijene.

Građani i kompanije koji planiraju priključenje ili povećanje priključne snage prije tog datuma, moći će to učiniti po starim cijenama.