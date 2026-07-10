Posljednja poruka Bonnie Tyler danas zvuči kao dirljiv oproštaj

Posljednja objava Bonnie Tyler na društvenim mrežama nakon njene smrti postala je dirljiv podsjetnik na humanost i vrijednosti koje je njegovala tokom višedecenijske karijere.

Svijet muzike potresla je vijest da je legendarna velška pjevačica preminula u 76. godini u bolnici u Portugalu, gdje se liječila nakon teške bolesti. Publika će je najviše pamtiti po velikim hitovima „Total Eclipse of the Heart“ i „Holding Out for a Hero“.

Posebnu pažnju nakon njene smrti privukla je objava koju je na Instagramu podijelila 1. maja. Tyler je tada najavila dokumentarni film „Homeless“, koji se bavi problemom beskućništva i stambene krize.

Za potrebe dokumentarca snimila je originalnu pjesmu „One World One Home“, a u objavi je istakla koliko joj je značila prilika da svojim glasom podrži projekat posvećen važnom društvenom pitanju.

„Zahvalna sam na prilici da otpjevam pjesmu za njegov soundtrack“, napisala je tada Bonnie Tyler.

Hiljade poruka ispod posljednje objave

Samo nekoliko dana nakon objave pjevačica je završila u bolnici u portugalskom Faru, gdje je podvrgnuta hitnoj operaciji. Njeno zdravstveno stanje kasnije se pogoršalo, a uprkos liječenju nije se uspjela oporaviti.

Nakon objave vijesti o njenoj smrti, ispod posljednje fotografije počele su pristizati poruke fanova iz svih dijelova svijeta. Mnogi su izrazili saučešće porodici, zahvalili joj na pjesmama koje su obilježile njihove živote i poručili da će njen prepoznatljivi glas ostati dio muzičke historije.

Bonnie Tyler iza sebe je ostavila karijeru dužu od pet decenija, milione prodatih albuma i pjesme koje su postale nezaobilazan dio svjetske pop-rock scene. Njena posljednja poruka o zahvalnosti zbog učešća u projektu posvećenom ljudima bez doma za mnoge je postala simbol umjetnice koja je svoj glas do kraja koristila i za priče koje nadilaze muziku.

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