Poticaj za otkupljeno mlijeko u FBiH raste na 0,42 KM

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva najavilo je da za 2026. godinu planira povećati novčanu podršku fizičkim licima koja proizvode kravlje mlijeko na poljoprivrednim gazdinstvima, uz poruku da je mljekarstvo strateški važna grana poljoprivrede i prehrambene industrije.

Kako je saopćeno, nakon što Parlament Federacije BiH usvoji Budžet FBiH za 2026. godinu, Ministarstvo će u okviru Programa utroška sredstava za poljoprivredu predložiti da se izdvajanje za otkupljeno mlijeko poveća sa 0,40 na 0,42 KM po litru, čime bi fizička lica bila izjednačena s pravnim licima.

Iz Ministarstva navode da je cilj mjere direktna pomoć proizvođačima u prevazilaženju tržišnih izazova, stabilizaciji proizvodnje i očuvanju primarne poljoprivrede, te da će nastaviti pratiti stanje na tržištu i podržavati mljekare kako bi domaći proizvodi imali stabilnu cijenu i plasman.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić poručio je da je unapređenje položaja proizvođača mlijeka među prioritetima, ističući da bi povećanje podrške obuhvatilo oko 75 posto farmera u Federaciji BiH, odnosno fizička lica koja proizvode mlijeko.