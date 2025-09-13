Potvrđena kandidatura Sabine Ćudić za predsjednicu Naše stranke

Glavni odbor Naše stranke potvrdio je na današnjoj sjednici kandidaturu Sabine Ćudić za predsjednicu te stranke. Članovi Glavnog odbora izrazili su uvjerenje da Ćudić predstavlja spoj političkog iskustva i vizije, potrebne za daljnji razvoj i širenje stranke – saopćeno je iz Naše stranke.

Istakli su da ona uživa snažnu i široku podršku, unutar stranke i među građanima. Naglašen je i njen rad na međunarodnom planu, u korist cijele BiH. Sabina Ćudić, ako bude izabrana na Kongresu najavljenom za 11. oktobar u Sarajevu, bit će peta predsjednica Naše stranke i prva žena na toj poziciji.

U okviru sjednice vođena je temeljita rasprava o političkoj situaciji u zemlji. Pritom je konstatovano da se Bosna i Hercegovina suočava s ozbiljnom institucionalnom krizom i političkom radikalizacijom te da dio vladajućih struktura na državnom nivou, kao i nelegitimna vlast u RS-u demonstriraju opasnu neodgovornost kroz neustavno djelovanje, blokiranje ključnih zakona i zloupotrebe javnih funkcija.

– Posebno je istaknuta nelegitimnost i autoritarnost vlasti u entitetu Republika Srpska. Milorad Dodik i njegova administracija otvoreno podrivaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ignorišu odluke Ustavnog suda BiH i prijete secesijom. Glavni odbor Naše stranke osuđuje te poteze kao direktan napad na Dejtonski mirovni sporazum te mir i stabilnost. Bahata neodgovornost SNSD-a, a na štetu svih građana BiH kulminirala je ove sedmice obaranjem Plana rasta – navodi Naša stranka.

Poziva predsjedavajuću Vijeća ministara BiH Borjanu Krišto da osigura funkcionalnost Vijeća ministara u skladu sa svojim ovlastima, pokretanjem procesa imenovanja ministra sigurnosti ili u potpunosti preuzme odgovornost za blokadu Evropskog puta BiH zajedno sa SNSD-om.

U tom kontekstu, Glavni odbor Naše stranke zaključuje da je neophodno preduzeti političke i pravne poteze za odstranjivanje destruktivnih stranaka i politika iz državnog nivoa vlasti te nastavak i intenziviranje saradnje s međunarodnim faktorima posebno Evropskom unijom i Uredom visokog predstavnika (OHR), u suzbijanju štetnih vanjskih političkih utjecaja. Potrebno je pojačati angažman da se rasvijetle slučajevi pokušaja nasilnog gušenja opozicije i demokratskih procesa u Republici Srpskoj te osuditi agresiju na Gazu i provedbu genocida nad Palestincima kao anticivilizacijski, antievropski čin.

Na Glavnom odboru je istaknuta opredijeljenost za kreiranje rješenja s opozicijom iz RS-am na bazi Platforme za mir i evropsku budućnost BiH, koju su s njima potpisali predstavnici stranaka Trojke.

Razgovarano je i o odnosima unutar koalicije s NiP-om i SDP-om te zaključeno da je Trojka najveća politička brana pokušajima razaranja BiH i njenog evropskog puta.

– Uvjeren sam da to građani prepoznaju te ćemo zbog tog s naše strane insistirati na još većem zajedništvu i u toku izborne godine. U vremenu smo velikih sigurnosnih, političkih i ekonomskih turbulencija u cijelom svijetu, koje nesumnjivo imaju utjecaja i na našu zemlju kao i na cijeli region. Vrlo dobro znamo da neće biti vremena na insistiranju na individualnim političkim razlikama, da će nas u BiH ujedinjavati i razjedinjavati samo dvije stvari: Jesi li za cjelovitu BiH ili nisi te jesi li za evropske integracije ili ne. No, da bismo se na toj osnovi koalicijski udruživali s bilo kim, to mora biti pokazano kroz političku praksu. Zajedništvo na tom polju vidjeli smo i još uvijek vidimo s NiP-om i SDP-om. Naša stranka će nastaviti dosljedno zagovarati politiku reformi, vladavine prava i socijalne pravde. Naš politički kurs ostaje jasan: evropska Bosna i Hercegovina kao funkcionalna, demokratska i pravna država svih njenih građana – poručio je Nihad Uk, predsjednik Glavnog odbora Naše stranke, saopćeno je iz te stranke.