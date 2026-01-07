Potvrđena legionela na jednom fakultetu u Zagrebu

Na nekoliko slavina na zagrebačkom Fakultetu elektronike i računarstva (FER) potvrđeno je prisustvo bakterije legionele, prenose mediji, uz naglasak da nema opasnosti po zdravlje studenata i profesora.

Kako su naveli iz Fakulteta elektronike i računarstva, odmah po zaprimanju laboratorijskih nalaza preduzete su sve potrebne tehničke i organizacione mjere u skladu s važećim propisima i preporukama nadležnih službi, kako bi se situacija u potpunosti stavila pod kontrolu.

Slavine na kojima je utvrđeno prisustvo legionele odmah su izolovane i zatvorene za korištenje, a iz FER-a poručuju da ne postoji nikakva prijetnja po zdravlje studenata i zaposlenih. Također je potvrđeno da nema ograničenja kada je riječ o odvijanju nastave te da se sve akademske aktivnosti odvijaju prema planu.

U saopštenju se ističe da se redovno provode preventivne mjere i kontrole vodovodnog sistema, te da će javnost biti pravovremeno obaviještena ukoliko dođe do bilo kakvih novih okolnosti.