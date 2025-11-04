Požar u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci na terenu

Kako je za RTV Slon potvrđeno iz PVJ Tuzla, izbio je požar na zgradi Doma penzionera u Tuzli.

“Ekipe su na terenu, požar je prijavljen u 20:45” – kratko su nam rekli iz PVJ Tuzla.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih osoba.

21:11

Prema informacijama novinara RTV SLON sa mjesta dogažaja na gaženju požara angažovana su četiri vatrogsna vozila. Prisutno je više policijskih patrola i služba Civilne zaštite grada Tuzla.

U plamenu je sedmi sprat u jednom krilu Doma.

21:12

Ekipe hitne pomoći u ovom trenutku ušle su u objekat Doma

21:14

Na mjesto događaja stigao je gradonačelnik Zijad Lugavić i direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović

21:19

Ispred Doma se okupljaju građani i djeca roditelja koji su smješteni u ustanovi.

Uzroci požara za sada nisu poznati.

21:22

Sve raspoložive ekipe hitne pomoći su ispred objekta doma.

Jedna štićenica doma je iznesena na nosilima bez većih vidnih povreda

21:28

Ispred Doma penzionera prisutno je 6 vozila hitne pomoći.

21:33

Požar je ugašen, nema otvorenog plamena, ali još uvijek ima dima.

Ekipe hitne pomoći su u objektu, izvedeno je nekoliko štićenika doma do vozila hitne pomoći.

21:37

Korisnici doma se trenutno smještaju u prostorije restorana, ne izvode se van objekta radi hladnoće.

21:41

U toku je evakuacija korisnika sa spratova i dijela objekta gdje je bio požar u prostorije restorana Doma.

Još nema zvaničnih informacija o uzrocima i povrijeđenima.

Prema informacijama naših novinara sa terena, pet korisnika je izvedeno u vozila hitne pomoći.

21:51 Požar je ugašen, pruža se pomoć povrijeđenima i vrši evakuacija iz dijela objekta.

Ispred Doma se okupio i određeni broj građana koji su vidno potrešeni, ali žele da pruže pomoć.

21:55

Do sada je u vozila hitne pomoći zbrinuto 10 štićenika.

22:00 U toku je čišćenje terena ispred Doma penzionera u Tuzli. Očekuje se veća evakuacija štićenika.

22:01 Saobraćaj koji vodi južnom saobraćajnicom od mosta s Kipovima do zgrade Cipelići će biti obustavljen i preusmjeren.