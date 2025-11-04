Požar u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci na terenu

Arnela Šiljković - Bojić

Kako je za RTV Slon potvrđeno iz PVJ Tuzla, izbio je požar na zgradi Doma penzionera u Tuzli.

“Ekipe su na terenu, požar je prijavljen u 20:45” – kratko su nam rekli iz PVJ Tuzla.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih osoba.

21:11
Prema informacijama novinara RTV SLON sa mjesta dogažaja na gaženju požara angažovana su četiri vatrogsna vozila. Prisutno je više policijskih patrola i služba Civilne zaštite grada Tuzla.

U plamenu je sedmi sprat u jednom krilu Doma.

21:12
Ekipe hitne pomoći u ovom trenutku ušle su u objekat Doma

21:14
Na mjesto događaja stigao je gradonačelnik Zijad Lugavić i direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović

21:19
Ispred Doma se okupljaju građani i djeca roditelja koji su smješteni u ustanovi.
Uzroci požara za sada nisu poznati.

21:22
Sve raspoložive ekipe hitne pomoći su ispred objekta doma.
Jedna štićenica doma je iznesena na nosilima bez većih vidnih povreda

21:28
Ispred Doma penzionera prisutno je 6 vozila hitne pomoći.

21:33
Požar je ugašen, nema otvorenog plamena, ali još uvijek ima dima.
Ekipe hitne pomoći su u objektu, izvedeno je nekoliko štićenika doma do vozila hitne pomoći.

21:37
Korisnici doma se trenutno smještaju u prostorije restorana, ne izvode se van objekta radi hladnoće.

21:41
U toku je evakuacija korisnika sa spratova i dijela objekta gdje je bio požar u prostorije restorana Doma.
Još nema zvaničnih informacija o uzrocima i povrijeđenima.
Prema informacijama naših novinara sa terena, pet korisnika je izvedeno u vozila hitne pomoći.

21:51 Požar je ugašen, pruža se pomoć povrijeđenima i vrši evakuacija iz dijela objekta.
Ispred Doma se okupio i određeni broj građana koji su vidno potrešeni, ali žele da pruže pomoć.

21:55
Do sada je u vozila hitne pomoći zbrinuto 10 štićenika.

22:00 U toku je čišćenje terena ispred Doma penzionera u Tuzli. Očekuje se veća evakuacija štićenika.

22:01 Saobraćaj koji vodi južnom saobraćajnicom od mosta s Kipovima do zgrade Cipelići će biti obustavljen i preusmjeren.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla: Oglasili se iz policije o požaru u Domu penzionera

Tuzla i TK

Vatrogasci Tuzlanskog kantona gasili požare u tri općine

Istaknuto

Vatrogasci Tuzlanskog kantona gasili pet požara u protekla 24 sata

Istaknuto

U Gračanici napadnuta vatrogasna ekipa, jedan vatrogasac povrijeđen

Tuzla i TK

Tuzlanski vatrogasci bili domaćini prvog „BH Rescue challange“ takmičenja

Vijesti

Veliki požar na pijaci “Arizona” u Brčkom: U potpunosti izgorjela hala...

Tuzla i TK

Tuzla: Oglasili se iz policije o požaru u Domu penzionera

Vijesti

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 4. novembar?

BiH

Još dva mjeseca zamjena novčanica koje se ne upotrebljavaju

Vijesti

RK Sloboda spreman za duel s Izviđačem u Mejdanu

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]