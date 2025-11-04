Požar u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci na terenu

Kako je za RTV Slon potvrđeno iz PVJ Tuzla, izbio je požar na zgradi Doma penzionera u Tuzli.
“Ekipe su na terenu, požar je prijavljen u 20:45” – kratko su nam rekli iz PVJ Tuzla.
Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih osoba.
21:11
Prema informacijama novinara RTV SLON sa mjesta dogažaja na gaženju požara angažovana su četiri vatrogsna vozila. Prisutno je više policijskih patrola i služba Civilne zaštite grada Tuzla.
U plamenu je sedmi sprat u jednom krilu Doma.
21:12
Ekipe hitne pomoći u ovom trenutku ušle su u objekat Doma
21:14
Na mjesto događaja stigao je gradonačelnik Zijad Lugavić i direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović
21:19
Ispred Doma se okupljaju građani i djeca roditelja koji su smješteni u ustanovi.
Uzroci požara za sada nisu poznati.
21:22
Sve raspoložive ekipe hitne pomoći su ispred objekta doma.
Jedna štićenica doma je iznesena na nosilima bez većih vidnih povreda
21:28
Ispred Doma penzionera prisutno je 6 vozila hitne pomoći.
21:33
Požar je ugašen, nema otvorenog plamena, ali još uvijek ima dima.
Ekipe hitne pomoći su u objektu, izvedeno je nekoliko štićenika doma do vozila hitne pomoći.
21:37
Korisnici doma se trenutno smještaju u prostorije restorana, ne izvode se van objekta radi hladnoće.
21:41
U toku je evakuacija korisnika sa spratova i dijela objekta gdje je bio požar u prostorije restorana Doma.
Još nema zvaničnih informacija o uzrocima i povrijeđenima.
Prema informacijama naših novinara sa terena, pet korisnika je izvedeno u vozila hitne pomoći.
21:51 Požar je ugašen, pruža se pomoć povrijeđenima i vrši evakuacija iz dijela objekta.
Ispred Doma se okupio i određeni broj građana koji su vidno potrešeni, ali žele da pruže pomoć.
21:55
Do sada je u vozila hitne pomoći zbrinuto 10 štićenika.
22:00 U toku je čišćenje terena ispred Doma penzionera u Tuzli. Očekuje se veća evakuacija štićenika.
22:01 Saobraćaj koji vodi južnom saobraćajnicom od mosta s Kipovima do zgrade Cipelići će biti obustavljen i preusmjeren.