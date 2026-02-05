Požari u TK: Vatrogasci imali pet intervencija u jednom danu

Jasmina Ibrahimović
Foto: PVJ Tuzla

Požari u Tuzlanskom kantonu zabilježeni su u pet odvojenih intervencija vatrogasnih jedinica tokom protekla 24 sata, potvrđeno je iz izvještaja operativnih centara civilne zaštite sa područja kantona. Osim nekoliko tehničkih izlazaka na teren, vatrogasci su gasili požare na više lokacija na području Tuzle.

Dvije intervencije odnosile su se na požare kontejnera za smeće u ulici VI Bosanske brigade, gdje su gorjeli kontejneri na dvije različite lokacije. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre na okolne objekte i vozila.

Zabilježen je i požar u mjesnoj zajednici Brgule, na adresi Brgule 38, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Istog dana vatrogasne ekipe intervenisale su i na lokaciji Donje Brdo 96, gdje su gasile požar pomoćnog objekta, odnosno garaže, kao i zapaljeno motorno vozilo.

Prema podacima civilne zaštite, svi evidentirani požari Tuzlanski kanton su lokalizirani i ugašeni, a u ovim događajima nije prijavljena veća materijalna šteta niti povrijeđene osobe.

