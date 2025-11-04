UKC Tuzla zbrinjava evakuisane iz Doma penzionera

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla potvrđeno je da je do sada jedna osoba primljena na Kliniku za plućne bolesti zbog udisanja ugljenmonoksida, nakon večerašnjeg požara u Domu penzionera u Tuzli. Iz UKC-a navode da se očekuje prijem još pacijenata, s obzirom na obim evakuacije koja je u toku.

Podsjetimo, večeras oko 20:55 sati izbio je veliki požar u Domu penzionera u Tuzli. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila cijeli posljednji sprat zgrade, a gust dim proširio se iznad grada. Na terenu su vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći iz Tuzle, kao i iz Srebrenika, Živinica, Kalesije i Lukavca, koji pomažu u evakuaciji korisnika doma i gašenju požara.

Više informacija o zdravstvenom stanju evakuisanih i uzrocima požara biće poznato naknadno.