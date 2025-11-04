UKC Tuzla zbrinjava evakuisane iz Doma penzionera

Arnela Šiljković - Bojić

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla potvrđeno je da je do sada jedna osoba primljena na Kliniku za plućne bolesti zbog udisanja ugljenmonoksida, nakon večerašnjeg požara u Domu penzionera u Tuzli. Iz UKC-a navode da se očekuje prijem još pacijenata, s obzirom na obim evakuacije koja je u toku.

Podsjetimo, večeras oko 20:55 sati izbio je veliki požar u Domu penzionera u Tuzli. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila cijeli posljednji sprat zgrade, a gust dim proširio se iznad grada. Na terenu su vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći iz Tuzle, kao i iz Srebrenika, Živinica, Kalesije i Lukavca, koji pomažu u evakuaciji korisnika doma i gašenju požara.

Više informacija o zdravstvenom stanju evakuisanih i uzrocima požara biće poznato naknadno.

