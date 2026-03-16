U Tuzlanskom kantonu 18 intervencija vatrogasaca u protekla 24 sata

Jasmina Ibrahimović
Požar u deponiji Stanovi
Foto: DVD Kladanj/arhiva

Vodostaj na HA Modrac jutros u 07.00 sati iznosio je 199,78 metara nadmorske visine, što je nešto ispod tačke preljeva koja se nalazi na 200 metara. Vodostaj na HA Modrac u odnosu na mjerenje prije 24 sata nije zabilježio promjene, dok ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,99 metara kubnih u sekundi.

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice imale su ukupno osamnaest intervencija na gašenju požara.

Na području Gračanice Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je dva puta. U mjesnoj zajednici Pribava gorjelo je nisko rastinje na manjoj površini, dok je u mjesnoj zajednici Vranovići zabilježen požar na divljoj deponiji smeća.

Vatrogasci u Gradačcu gasili su požar šume manje površine u mjesnoj zajednici Međiđa Gornja. Na području Lukavca zabilježene su dvije intervencije zbog požara niskog rastinja u mjesnim zajednicama Bistarac i Prline, a požari su lokalizirani i ugašeni.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je šest intervencija. Požari niskog rastinja zabilježeni su u mjesnim zajednicama Bare, Kojšina, Previle u naselju Marinice, Požarnica u naselju Bojino Brdo, Brgule te u Gornjoj Tuzli kod vatrogasnog doma.

Na području Srebrenika vatrogasci su gasili požar niskog rastinja na manjoj površini u mjesnoj zajednici Rapatnica.

U Živinicama su zabilježene dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja. Požari su izbili u mjesnoj zajednici Podgajevi na lokalitetu Kuljan te u mjesnoj zajednici Gornja Višća.

Vatrogasci u Banovićima imali su tri intervencije. U mjesnoj zajednici Grivice na površinskom kopu gorjelo je smeće, zatim je u naselju Mrdići u istoj mjesnoj zajednici gorjelo oko tri duluma niskog rastinja, dok je u mjesnoj zajednici Bučik iznad gradskog stadiona zabilježen požar smeća. Na svakoj intervenciji učestvovala su po dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Teočak intervenisalo je u naselju Brane gdje je gorjela divlja deponija smeća koja se proširila na nisko rastinje na površini od oko 0,2 hektara.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni, a prema informacijama nadležnih službi u protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Istaknuto

Tuzla i TK

Tuzla i TK

Tuzla i TK

Vijesti

Magazin

BiH

Istaknuto

Istaknuto

Istaknuto

Učitati više