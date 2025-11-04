Tuzla: Oglasili se iz policije o požaru u Domu penzionera

Veliki požar izbio je večeras u Domu penzionera u Tuzli. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila cijeli posljednji sprat zgrade, a gust dim vidi se iz više dijelova grada.

Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a požar je prijavljen putem dežurne službe PS Centar oko 20:55 sati. Odmah po prijavi, na mjesto događaja upućene su patrole policijskih stanica Centar, Istok i Zapad, tim za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku, vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla te Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, radi evakuacije korisnika Doma penzionera.

Zbog razmjera požara, u pomoć su pozvani i vatrogasci iz Srebrenika, Živinica, Kalesije i Lukavca, kao i ekipe hitne pomoći iz ovih gradova.

“Za sada nema informacija o povrijeđenima, a više detalja biće poznato uskoro” – rečeno je iz Uprave policije MUP-a TK.