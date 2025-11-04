Tuzla: Oglasili se iz policije o požaru u Domu penzionera

Arnela Šiljković - Bojić

Veliki požar izbio je večeras u Domu penzionera u Tuzli. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila cijeli posljednji sprat zgrade, a gust dim vidi se iz više dijelova grada.

Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a požar je prijavljen putem dežurne službe PS Centar oko 20:55 sati. Odmah po prijavi, na mjesto događaja upućene su patrole policijskih stanica Centar, Istok i Zapad, tim za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku, vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla te Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, radi evakuacije korisnika Doma penzionera.

Zbog razmjera požara, u pomoć su pozvani i vatrogasci iz Srebrenika, Živinica, Kalesije i Lukavca, kao i ekipe hitne pomoći iz ovih gradova.

“Za sada nema informacija o povrijeđenima, a više detalja biće poznato uskoro” – rečeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

pročitajte i ovo

Vijesti

Požar u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci na terenu

Vijesti

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne...

Istaknuto

Požar u Ulici Zlatana Mešića: Povrijeđena žena, pričinjena velika šteta

Vijesti

Požar putničkog vozila u Rapatnici: Vatrogasci brzom intervencijom spriječili širenje vatre

Vijesti

PVJ Srebrenik imala intervenciju u Dreniku, stabilno stanje na području TK

BiH

Novi detalji o požaru na pijaci Arizona: Bez povrijeđenih, istraga traje

Vijesti

Požar u Domu penzionera u Tuzli, vatrogasci na terenu

Vijesti

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 4. novembar?

BiH

Još dva mjeseca zamjena novčanica koje se ne upotrebljavaju

Vijesti

RK Sloboda spreman za duel s Izviđačem u Mejdanu

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]