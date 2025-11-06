Požar u Špionici Srednjoj: Vatrogasci brzo reagovali i spriječili veću štetu

Ali Huremović
Požar u Špionici Srednjoj: Vatrogasci brzo reagovali i spriječili veću štetu

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik jutros je intervenisala u mjestu Špionica Srednja nakon dojave o požaru na putničkom vozilu marke Passat 6. Dojava je zaprimljena u 07:20 sati, a na teren je odmah upućeno jedno navalno vozilo MAN sa četiri vatrogasca.

Brzom i efikasnom reakcijom požar je lokalizovan, čime je spriječena veća materijalna šteta na vozilu.

Prema informacijama iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, intervencija je protekla bez povrijeđenih osoba, a vozilo je ubrzo osigurano od daljeg širenja vatre.

