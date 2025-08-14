Požari haraju Crnom Gorom: Kritično kod Podgorice, dvoje uhapšeno

Požari u Crnoj Gori su i dalje aktivni. Najteža situacija bila je jučer u Kučima, mjestu Kosor, gdje je vatra prijetila stambenim objektima. Kritično je bilo i u Mrkama, te u okolini Danilovgrada i Nikšića.

Vatrogasci i pripadnici Vojske Crne Gore danima rade bez prekida, a jučer su im iz zraka pomagale letjelice iz Srbije, Mađarske i Hrvatske, koje su gađale najopasnija žarišta. Uz njih, u gašenju su učestvovali i službenici Direktorata za zaštitu i spasavanje, policija te mještani.

Policija je u Kučima uhapsila maloljetnika (14) zbog sumnje da je izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se proširio na šire područje. U Pljevljima je uhapšen J. A. zbog izazivanja požara na otvorenom, a oba slučaja predata su nadležnim tužilaštvima.

Gašenje požara odnijelo je i ljudske žrtve – u nesreći prilikom prevrtanja cisterne u Kučima poginuo je vojnik Dejan Božović, dok je njegov kolega Marko Iković teško povrijeđen, ali se nalazi u stabilnom stanju.

U Baru su vatrogasci nakon tri dana i nekoliko besanih noći uspjeli ugasiti sve požare na području opštine. U akcijama na više lokacija, često istovremeno, učestvovala su i protivpožarna vozila te oko 200 pripadnika sistema civilne zaštite. Zahvalnost su izrazili i građanima koji su im pomagali hranom, vodom i direktnim angažmanom na terenu.

Procjenjuje se da je u požarima pričinjena velika materijalna šteta – samo u Baru je izgorjela roba vrijedna nekoliko stotina hiljada eura. Vlada Crne Gore otvorila je poseban račun za prikupljanje pomoći građanima i sanaciju posljedica požara, uz napomenu da je već iskazano interesovanje pojedinaca, kompanija i stranih država za pružanje podrške.