Poznatom influenceru prijeti rušenje kuće u Hrvatskoj koju je kupio za 5.000 eura

Adin Jusufović

Američki muzičar i influencer Justus Reid našao se u neočekivanom pravnom problemu nakon što je staru kuću u Hrvatskom zagorju kupio za svega 5.000 eura i gotovo godinu dana ulagao u njenu obnovu.

Reid je javnost o svom projektu izvještavao kroz serijal „Kuća za 5.000 eura“, koji je na društvenim mrežama privukao stotine hiljada gledalaca. Međutim, nakon završetka renoviranja saznao je da bi njegov obnovljeni dom mogao biti uklonjen.

Kako je objasnio, kuća je sagrađena prije više od četiri decenije, ali nikada nije bila legalno evidentirana u zemljišnim knjigama. Zbog neriješenog statusa objekat je označen kao bespravna gradnja, a Reid je dobio obavijest nadležnih institucija o mogućem uklanjanju.

Poseban problem predstavlja činjenica da, bez riješenog pravnog statusa, kuća ne može dobiti kućni broj i zvaničnu adresu, što Amerikancu dodatno otežava regulisanje boravka i prijavu prebivališta u Hrvatskoj.

Reid tvrdi da u njegovom mjestu postoji još objekata sa sličnim problemima, ali da je, prema njegovim informacijama, upravo njegov objekat dobio rješenje kojim se traži uklanjanje.

Ipak, influencer ne odustaje od svog doma. Nada se da bi izmjene hrvatskog zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koje su stupile na snagu u maju ove godine, mogle omogućiti legalizaciju objekta. Prema njegovim navodima, određene građevine izgrađene prije 2011. godine mogu biti naknadno evidentirane i legalizovane, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

Za rješavanje slučaja potrebno je prikupiti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući geodetske snimke. Reid navodi da je tražene dokumente već predao nadležnim institucijama i da sada čeka njihov odgovor.

Nakon gotovo godinu dana rada i ulaganja u obnovu, njegov plan da stvori dom u Hrvatskom zagorju tako je doveden u pitanje. Konačnu odluku o tome hoće li kuća ostati njegov dom ili će biti uklonjena donijet će nadležne institucije.

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