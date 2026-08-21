Tuzla servis: Dijelovi grada bez vode

Adin Jusufović
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JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla

TUZLA SERVIS 21.08.2026.

*** VODOVOD – Naselje Vilušići i ulica Zlatana Mešića bez vode zbog kvara na cjevovodu. Uredno vodosnabdijevanje svih ostalih dijelova Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je šest krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 245 zdravstvenih usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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