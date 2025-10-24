Praktično iskustvo: Studenti Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla posjetili firmu Eliksir

Studenti Fakulteta zdravstvenih nauka – studijski program Farmacija Evropskog univerziteta Kallos iz Tuzle posjetili su proizvodni pogon domaće firme Eliksir Phytopharm. Posjeta je organizovana kako bi studenti stekli uvid u farmaceutsku proizvodnju i povezali teorijsko znanje s realnim procesima u industriji.

„Mi smo danas doveli studente treće, četvrte i pete godine. To znači da studenti uče sve aspekte rada u ovoj firmi, uključujući i primjenu dobre proizvođačke prakse, koja je osnova industrijske proizvodnje. Proučavaju je i moraju je primjenjivati u svom radu”, kaže dr.sc. Jasminka Sadadinović, profesorica Fakulteta zdravstvenih nauka – studijski program Farmacija Evroskog univerziteta „Kallos“.

Profesorica Sadadinović napomenula je da ovakve posjete studentima omogućavaju neposredno iskustvo u primjeni dobre proizvođačke prakse, kontroli kvaliteta i istraživanju, što su ključni elementi farmaceutskog obrazovanja. Istakla je i važnost transparentnog označavanja proizvoda i korištenja prirodnih sirovina, čime se teorijsko znanje povezuje sa praksom.

„U sklopu nastavnih planova i programa našeg univerziteta studenti prolaze laboratorijske vježbe u modernim laboratorijama opremljenim najsavremenijom opremom. Posjete firmama koje se bave proizvodnim procesima su posebno značajne jer studentima omogućavaju da steknu praktična znanja o struci i realnim procesima proizvodnje”, pojašnjava dr.sc. Jasminka Sadadinović, profesorica Fakulteta zdravstvenih nauka – studijski program Farmacija Evroskog univerziteta „Kallos“.

Tokom obilaska, studenti su pratili različite faze proizvodnje, od odabira biljaka, punjenja tečnih preparata i ulja, do izrade kapsula, krema i tinktura. Posebna pažnja posvećena je primjeni moderne opreme i standarda kvaliteta, koji su obavezni u farmaceutskoj proizvodnji.

„Moj posao na Kalosu u suštini je laboratorijski. Naša laboratorija opremljena je savremenom opremom. Sa studentima pete godine radim izradu emulzija, krema i sličnih preparata, tako da studenti već imaju osnovno iskustvo u tim procesima. Međutim, u ovoj firmi su imali priliku vidjeti kako cijeli proces izgleda u stvarnom proizvodnom okruženju. Ono što mogu reći je da sam oduševljena opremom koju Eliksir koristi”, govori Anela Arnautović, viša asistentica na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla.

Studenti su zadovoljni naučenim, te su spremni znanje upotrijebiti u praksi.

„Ovo je značajno jer dosta pacijenata traži ove preparate pa je sada lakše kada znamo kako se prave. Ja se nisam pokajala što sam upisala ovaj fakultet i preporučujem svima koji to žele da upišu jer svakoga dana se nešto novo nauči“, rekla je Meliha Handanović, studentica Evroskog univerziteta „Kallos“.

Firma Eliksir Phytopharm iz Tuzle proizvodi prirodne lijekove, tinkture, kapsule, kreme i gelove, primjenjujući visoke standarde u proizvodnji. Direktor firme Tarik Đozić, istakao je značaj pružanja praktičnog iskustva mladim stručnjacima i potvrdio planove za buduću saradnju s Fakultetom Kallos.

„Studenti su obišli proizvodnju, pregledali sve procese proizvodnje koje imamo, upoznali se sa HACAP-om, GMP-om, ISO 9001, to jeste standardima koji mi imamo implementirane u našoj proizvodnji. Što se tiče naše saradnje s Univerzitetom „Kallos“, ona je sada osnažena i dogovoreno je da ćemo u budućnosti nastaviti slične projekte. Također, s profesoricom Jasminkom razgovarao sam o mogućnosti stručnog usavršavanja studenata, tako da će oni u budućnosti imati priliku privremenog rada kod nas tokom studija, čime će dodatno nadopuniti znanja koja stiču na fakultetu”, kaže Tarik Đozić, direktor firme Eliksir Phytopharm d.o.o.

Kako je poručeno, ovakve posjete pokazuju koliko Evropski univerzitet Kallos u Tuzli ulaže u praktičnu obuku studenata, omogućavajući im da se pripreme za profesionalni rad i steknu iskustvo koje nadilazi laboratorijske vježbe.