Predložen pritvor za Mostarlić Sanela iz Banovića

Edina Rizvić Aščić
Tužilaštvo TK/ pritvor
Foto: Kantonalno tužilaštvo TK

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom Mostarlić Sanelu (1982.) iz Banovića, koji je lišen slobode 26. augusta 2025. godine.

Pritvor je predložen zbog postojanja zakonskih razloga iz člana 146. Zakona o krivičnom postupku FBiH, s obzirom na težinu djela i okolnosti pod kojima su ista počinjena.

Osumnjičeni se tereti da je počinio više krivičnih djela i to:

– Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje (član 358. KZ FBiH),
– Nasilničko ponašanje (član 362. KZ FBiH),
– Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. KZ FBiH).

Prema prikupljenim dokazima, osumnjičeni je u više različitih događaja fizički napao policijske službenike prilikom vršenja kontrole, napao i povrijedio drugo lice koristeći i hladno oružje, te je kod njega pronađena određena količina opojne droge – amfetamin.

U dosadašnjem toku postupka, osumnjičeni je ispitan pred postupajućim tužiocem.

Tužilaštvo smatra da postoje razlozi da se protiv osumnjičenog odredi pritvor, kako bi se spriječilo njegovo dalje ometanje istrage, ponavljanje krivičnih djela, te uticalo na zaštitu javnog reda i sigurnosti građana.

Istrazne radnje su u toku.

