Predložen pritvor za Nezira Šarića zbog pokušaja paljevine Kuće plamena mira

Ali Huremović

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu Tuzla određivanje mjere pritvora za Nezira Šarića iz Tuzle zbog sumnje da je počinio krivično djelo paljevina u pokušaju.

Sumnja se odnosi na događaj od 30. maja 2026. godine, kada je u kasnim večernjim satima bačena boca sa zapaljivom materijom na objekat Kuće plamena mira u Tuzli. Prema navodima Tužilaštva, Šarić je osumnjičen da je oko 22:30 sati na Šetalištu Slana Banja došao do objekta Kuće plamena mira i bacio zapaljenu bocu prema zadnjem dijelu zgrade.

Plamen je zahvatio suhu travnatu površinu u blizini objekta i širio se prema zgradi, ostavljajući tragove na donjem dijelu vanjskog zida Kuće plamena mira.

Policijski službenici Policijske uprave Tuzla poduzeli su niz operativnih i istražnih radnji s ciljem identifikacije osumnjičenog i rasvjetljavanja ovog krivičnog djela.

Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla izvršeni su pretresi stambenog i pomoćnog objekta koje koristi osumnjičeni. Tokom pretresa pronađeni su određeni predmeti koji se dovode u vezu s ovim, ali i drugim krivičnim djelima.

Šarić je lišen slobode 7. juna 2026. godine, a nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat je u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

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