Predsjednik VSTV-a BiH održao sastanak s udruženjima žrtava rata

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić održao je danas u Sarajevu sastanak s predstavnicima više udruženja i unija udruženja žrtava rata, a u fokusu razgovora bili su trajanje istraga i procesuiranje predmeta ratnih zločina, kao i postupanja u slučajevima negiranja zločina i veličanja osuđenih počinilaca.

Sastanak je ranije planiran u koordinaciji VSTV-a BiH i predstavnika udruženja, a otvorena su pitanja dinamike rada na predmetima ratnih zločina te komunikacije između pravosudnih institucija i organizacija koje zastupaju žrtve. Razgovarano je i o informacijama u javnosti prema kojima je glavni tužilac Tužilaštva BiH navodno zabranio upućivanje jedne optužnice Sudu BiH za zločine počinjene na području Sanskog Mosta i Manjače, što je također uvršteno u dnevni red sastanka.

Bogunić je predstavnicima udruženja pojasnio zakonske procedure za utvrđivanje disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući rukovodioce institucija. Istakao je da je, nakon zaprimljene pritužbe protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Kancelarija disciplinskog tužioca odmah formirala predmet radi provjere navoda.

Na osnovu informacija koje su iznijeli predstavnici udruženja o pojedinim predmetima, predloženi su i određeni sistemski koraci koje udruženja mogu pokretati prema pravosudnim institucijama, s ciljem jačanja saradnje i bržeg procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Sagovornici su izrazili spremnost da se slični sastanci organizuju i u narednom periodu, kako bi se dijalog između VSTV-a BiH i udruženja žrtava rata nastavio.

