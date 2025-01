Predstavnički dom usvojio izmjene Krivičnog zakona BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je večeras, u drugom krugu glasanja, usvojio Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je predložio poslanik Denis Zvizdić.

On je predložio da se dosadašnja odredba, po kojoj “izrečena kazna zatvora do jedne godine će se na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom koja se plaća u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana“, zamijeni odredbom po kojoj se izrečena kazna zatvora do jedne godine može na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom.

Zvizdić je ranije pojasnio da se prijedlogom izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH onemogućava otkup kazne zatvora novčanom kaznom, na primjer u slučajevima kao što su: izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, međunarodna trgovina ljudima, krijumčarenje lica, kao i druga krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

To znači, naveo je on, da će Sud moći odrediti, imajući u vidu posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, obavezno izdržavanje kazne zatvora.

Poslanici su, u drugom krugu glasanja, usvojili Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač poslanica Mia Karamehić-Abazović.

Karamehić-Abazović predlaže da se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 300 KM kazni za prekršaj vozač motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica, ili na kojem su te tablice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitke.

Navodi kako se ovom izmjenom želi povećati sigurnost u saobraćaju, te osigurati da svi vozači poštuju propise u vezi sa registarskim tablicama. Strožija kazna od dosadašnjih 30 KM, u rasponu od 100 do 300 KM motivisat će vozače da postavljaju i održavaju svoje registarske tablice u propisanom stanju, što će doprinijeti identifikaciji vozila i povećanoj sigurnosti na putevima BiH – smatra Karamehić-Abazović.

Predstavnički dom razmatrao je zahtjev poslanika: Jasmina Emrića, Zlatana Begića, Elvisa Hodžića i Šemsudina Mehmedovića da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parlamentarnom nadzoru razmatra po hitnom postupku.

Međutim ovaj zahtjev nije dobio potrebnu entitetsku većinu prilikom glasanja, pa je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Poslanici su, u vezi sa razmatranjem izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2023. godinu, usvojili zaključke iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma.

Usvojeno je i nekoliko poslaničkih incijativa te je dana suglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o saradnji između organa BiH nadležnih za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima i Agencije Evropske unije za saradnju u krivičnom pravosuđu (EUROJUST).

Redovna sjednica Predstavničkog doma okončana je desetak minuta prije ponoći. Ranije su danas održane i dvije hitne sjednice Predstavničkog doma na kojima su osvojena dva ‘evropska’ zakona – Prijedlog zakona o graničnoj kontroli i Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka.