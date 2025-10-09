Prekid grijanja u dijelu Tuzle zbog puknuća cijevi

Preduzeće Centralno grijanje Tuzla obavijestilo je korisnike da je zbog puknuća cijevi na toplovodnoj mreži došlo do prekida u isporuci toplotne energije u dijelu naselja Kula, te u ulicama Veselina Masleše, Rusmira Agića Buce i 16. muslimanske brigade.

Ekipe su na terenu, a prema trenutnoj dinamici, normalizacija isporuke toplotne energije očekuje se u petak, 10. oktobra 2025. godine, u poslijepodnevnim satima.

Iz Centralnog grijanja zahvaljuju korisnicima na razumijevanju i strpljenju tokom sanacije kvara.