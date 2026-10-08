Preminula je Azra Gazibegović, dugogodišnja profesorica i bivša direktorica Gimnazije „Meša Selimović“ u Tuzli, koja je svoj profesionalni život posvetila obrazovanju i radu s generacijama učenika. Od nje su se emotivnom porukom oprostile bivše kolege, prisjećajući se zajedničkih godina i traga koji je ostavila u ovoj obrazovnoj ustanovi.

„Teško je pronaći prave riječi kada nas napusti neko s kim smo godinama dijelili posao, svakodnevicu i dio svog života“, naveli su iz kolektiva Gimnazije „Meša Selimović“.

Azra Gazibegović posljednjih nekoliko godina bila je u penziji, ali je među nekadašnjim kolegama ostala zapamćena po profesionalnom angažmanu, predanosti obrazovanju i odnosu prema ljudima s kojima je radila.

Tokom dugogodišnjeg rada u Gimnaziji obavljala je poslove profesorice i direktorice, a njen doprinos obrazovanju ostao je dio profesionalnog i ličnog iskustva brojnih kolega i učenika.

„Svako od nas ko ju je poznavao nosi neku svoju uspomenu na nju, a upravo takve uspomene ljude čuvaju od zaborava“, poručili su iz kolektiva.

Kolege su izrazile zahvalnost za godine zajedničkog rada, razgovore i susrete koji su obilježili vrijeme provedeno u Gimnaziji „Meša Selimović“.

Povodom smrti Azre Gazibegović, kolektiv škole uputio je iskreno saučešće njenoj porodici, prijateljima i najbližima.