Preminula Vahida Bešlagić, ratna heroina i pripadnica Armije RBiH

Vahida Bešlagić, pripadnica Sedmog korpusa Armije Republike BiH i 17. viteške krajiške brigade, preminula je nakon života ispunjenog hrabrošću, požrtvovanjem i nepokolebljivom borbom za slobodu. Tokom rata je više puta ranjavana, a njeno ime ostat će simbol otpora i dostojanstva.

Udruženje pripadnica Armije RBiH saopćilo je da je Vahida Bešlagić bila hrabra kćerka Bosne i Hercegovine koja je u najtežim danima stala na prvu liniju odbrane, rame uz rame sa saborcima, vođena ljubavlju prema domovini i svom narodu. Njena snaga, nepokolebljiva vjera u istinu i pravdu, kao i spremnost da rizikuje život za slobodu, ostaju duboko urezani u sjećanja onih koji su je poznavali.

Vahida je, kako navode saborci, bila više od borca – bila je simbol nepokorivosti žene u ratu. I u miru je živjela s istom čestitošću i predanošću, ostavljajući iza sebe naslijeđe koje nadahnjuje buduće generacije.

Udruženje je uputilo saučešće porodici, uz dovu da joj Allah dž.š. podari najljepše mjesto u Džennetu, a njenima sabur i snagu da prebrode ovu tešku bol. Ime Vahida Bešlagić zauvijek će živjeti među onima koji znaju cijeniti slobodu.

