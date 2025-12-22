U 75. godini života preminuo je Chris Rea, potvrdio je BBC, pozivajući se na priopćenje njegovog glasnogovornika. Rea je, kako je navedeno, preminuo mirno u bolnici nakon kratke bolesti, okružen članovima porodice.

Široj publici ostao je najpoznatiji po pjesmi “Driving Home for Christmas”, božićnom klasiku koji se decenijama vraća na liste slušanosti širom svijeta. U jednom ranijem intervjuu Rea je ispričao kako je pjesma nastala u periodu kada je bio bez ikakvih prihoda, nakon što ga je napustio menadžer i kada mu je bila izrečena zabrana vožnje. Njegova supruga Joan tada je automobilom došla po njega u London kako bi ga odvezla kući, a upravo na tom putu nastao je stih koji će kasnije postati globalni hit.

Chris Rea rođen je 4. marta 1951. godine u Middlesbroughu. Otac mu je bio Talijan, a majka Irkinja. Prve ozbiljne muzičke korake napravio je 1973. godine, kada se pridružio lokalnom bendu iz Magdalene, počeo pisati vlastite pjesme i time započeo profesionalnu karijeru.

U 33. godini života dijagnosticiran mu je rak gušterače, što je obilježilo naredne decenije njegovog života. Prošao je kroz devet teških operacija i ukupno 32 sedmice bolničkog liječenja. O svojoj borbi s bolešću govorio je otvoreno, navodeći da su mu tokom liječenja u potpunosti uklonjeni gušterača, žučni mjehur i dio jetre.