Preminuo Eniz Gabeljić, osnivač benda Domavia i pokretač prvog tonskog studija u Banovićima

Jutros je, nakon kraće bolesti, u 53. godini preminuo Eniz Gabeljić, muzičar, kompozitor, aranžer i producent, koji je radio i kao učitelj.

Rođen je 1973. godine u Srebrenici, gdje je završio osnovnu školu i Srednju elektrotehničku školu, a muzikom se počeo baviti još kao srednjoškolac, svirajući violinu u KUD-u “Vaso Jovanović”. Tokom rata ostao je u Srebrenici i bio među onima koji su stvarali muziku i u najtežim uslovima, zajedno s grupom entuzijasta osnovao je bend Sabah2, u kojem je svirao bubnjeve, a nastupali su u Domu kulture uz minimalnu rasvjetu i ozvučenje napajano agregatom.

Nakon tragedije 1995. godine došao je u Banoviće, gdje je učestvovao u izgradnji muzičke scene kroz Omladinski centar “Pinkland”, najprije kao volonter, potom kao uposlenik i rukovodilac muzičke sekcije, te je bio mentor mladim ljudima koji su kasnije ostavili trag na bh. muzičkoj sceni. Nastupao je širom BiH i regije, svirao u bendu Loše vrijeme, organizovao rock koncerte, radio kao ton majstor, svirao gitaru i bubnjeve, a u Banovićima je pokrenuo i prvi tonski studio.

Osnovao je autorski bend Domavia, nazvan po starom imenu Srebrenice, s kojim je nastupio na Bihaćkom festivalu zabavne muzike 2008. godine, a 2009. osvojio prvu nagradu za najbolji tekst za pjesmu “Imenom nevjera”. Kroz gotovo petnaest godina rada u studiju Digiton sarađivao je s brojnim muzičarima i učestvovao u autorskim projektima različitih žanrova, posebno pomažući projektima živiničke rock scene kroz snimanje i produkciju.

Radio je kao učitelj u Osnovnoj školi “Grivice” u Banovićima, a kasnije i kao uposlenik i direktor Centra za kulturu i informisanje, gdje je organizovao brojne kulturne događaje i festivale, često uključujući mlade izvođače. U novije vrijeme osnovao je i vodio Udruženje umjetnika i kulturnih stvaralaca Cult B, koje je privuklo pažnju organizacijom predprazničnih aktivnosti i novogodišnjeg dočeka 2026. godine na gradskom trgu u Banovićima.