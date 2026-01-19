Preminuo Mladen Bartolović, bivši reprezentativac BiH

Jasmina Ibrahimović

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Mladen Bartolović preminuo je u 49. godini nakon duge i teške bolesti, a od njega se oprostio i njegov posljednji klub Cibalija iz Vinkovaca, naglašavajući da je ostavio veliki trag, te da je najbolji strijelac kluba u prvoj ligi i treći po broju nastupa u modernoj historiji.

Bartolović je rođen 10. aprila 1977. u Zavidovićima, profesionalnu karijeru počeo je u Segesti, a potom je igrao za Cibaliju, Saarbrucken, Dinamo Zagreb, Zagreb, Hajduk i iranski Foolad, nakon čega se vratio u Cibaliju i tamo završio igračku karijeru. Nakon igračke, nastavio je i trenersku karijeru u Cibaliji, vodio prvi tim na 41 utakmici, te radio kao šef skautinga i trener u omladinskim kategorijama.

Za reprezentaciju BiH upisao je 17 nastupa i postigao jedan gol, u pobjedi nad Maltom 5:2 u septembru 2006. godine, a bio je i starter u poznatoj utakmici protiv Belgije na Bilinom polju 2005. kada je BiH slavila 1:0 golom Sergeja Barbareza.

