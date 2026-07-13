Preminuo Sam Neill, zvijezda filmova „Jurassic Park“ i „The Piano“

Sam Neill preminuo je u ponedjeljak, 13. jula, u Sydneyju u 78. godini, saopćila je porodica poznatog novozelandskog glumca.

Porodica je vijest objavila na njegovim profilima na društvenim mrežama, navodeći da je Neill preminuo okružen najbližima. Njegova smrt opisana je kao iznenadna i neočekivana, dok uzrok nije objavljen.

U saopćenju je naglašeno da je glumac u trenutku smrti bio bez raka. Neill je 2023. godine javnosti otkrio da mu je dijagnosticiran angioimunoblastični T-ćelijski limfom, rijedak oblik ne-Hodgkinovog limfoma. U aprilu ove godine objavio je da je nakon višegodišnjeg liječenja pobijedio bolest.

Sam Neill ostvario više od 150 filmskih i televizijskih uloga

Svjetsku slavu Sam Neill stekao je ulogom paleontologa Alana Granta u filmu „Jurassic Park“ iz 1993. godine. Istom liku vratio se u nastavcima „Jurassic Park III“ i „Jurassic World Dominion“.

U dugoj karijeri, koja je trajala više od pet decenija, uspješno je prelazio iz umjetničkih filmova u velike holivudske produkcije. U filmu „The Piano“ rediteljice Jane Campion glumio je supruga lika koji je tumačila Holly Hunter, dok je zapažene uloge ostvario i u filmovima „The Hunt for Red October“, „In the Mouth of Madness“ i „Event Horizon“, kao i u seriji „Peaky Blinders“.

Neill je rođen 14. septembra 1947. godine u Sjevernoj Irskoj, a odrastao je na Novom Zelandu. Bio je dio generacije glumaca i filmskih autora s područja Australije i Novog Zelanda koji su krajem sedamdesetih i tokom osamdesetih godina stekli međunarodnu prepoznatljivost.

Tokom karijere ostvario je više od 150 filmskih i televizijskih uloga te postao jedan od najprepoznatljivijih novozelandskih glumaca.