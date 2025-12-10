Preminuo vlasnik Etno avlije Mačkovac

Rano jutros preminuo je preselio Refik Refko Halilović, vlasnik i osnivač Etno avlije Mačkovac u Banovićima – mjesta koje je, zahvaljujući njegovoj viziji i predanosti, izraslo u jedinstveni zavičajni muzej i nezaobilaznu destinaciju za posjetioce iz cijele Bosne i Hercegovine.

Ostat će upamćen kao čovjek koji je ljubav prema tradiciji pretočio u djelo, ostavivši dubok i trajan trag u zajednici.

Etno avlija, njegovo životno djelo, postala je simbol očuvanja kulture, identiteta i topline doma – vrijednosti koje je nesebično dijelio sa svima koji su je posjećivali.

Termin dženaze će biti objavljen naknadno.