Preminuo vlasnik Etno avlije Mačkovac

Arnela Šiljković - Bojić

Rano jutros preminuo je preselio Refik Refko Halilović, vlasnik i osnivač Etno avlije Mačkovac u Banovićima – mjesta koje je, zahvaljujući njegovoj viziji i predanosti, izraslo u jedinstveni zavičajni muzej i nezaobilaznu destinaciju za posjetioce iz cijele Bosne i Hercegovine.

Ostat će upamćen kao čovjek koji je ljubav prema tradiciji pretočio u djelo, ostavivši dubok i trajan trag u zajednici.

Etno avlija, njegovo životno djelo, postala je simbol očuvanja kulture, identiteta i topline doma – vrijednosti koje je nesebično dijelio sa svima koji su je posjećivali.

Termin dženaze će biti objavljen naknadno.

pročitajte i ovo

Istaknuto

„Euro Rom“ Tuzla dodjeljuje 77 stipendija kroz EU podršku obrazovanju Roma

BiH

Zvanični podaci: Značajan pad zaposlenih u Federaciji

Vijesti

UN upozorava: Pet milijardi dolara ekološke štete svakog sata

BiH

Nikšić: Nije realno da minimalna plata ide na 1600 KM, ne ide svake godine šok terapija

BiH

BiH definiše pravila za finansiranje međunarodnih naučnih projekata

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]