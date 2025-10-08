Preminuo Zdravko Šotra, reditelj Ivkove slave i Zone Zamfirove

Poznati srbijanski reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je u 93. godini života. Publika ga pamti po brojnim filmskim i televizijskim ostvarenjima koja su obilježila domaću kinematografiju, među kojima su Igmanski marš, Boj na Kosovu, Ivkova slava, Zona Zamfirova i Šešir profesora Koste Vujića.

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. godine u Stocu, gdje je proveo djetinjstvo prije nego što je studije režije završio na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Od samog osnivanja Televizije Beograd 1958. godine, Šotra je bio dio njenog stvaralačkog tima, gdje je radio sve do 2001. godine.

Tokom sedamdesetih godina režirao je izuzetno popularnu emisiju „Licem u lice“ s Draganom Nikolićem i Milenom Dravić, koja je tada donosila novi duh na male ekrane. Uslijedili su filmovi koji su punili kino sale širom bivše Jugoslavije — među njima Braća po majci, Lajanje na zvijezde, Zona Zamfirova i Ivkova slava, kao i televizijska ostvarenja Više od igre, Boj na Kosovu, Ranjeni orao i Šešir profesora Koste Vujića.

Za svoj dugogodišnji rad u televizijskoj i filmskoj produkciji Šotra je 2019. godine nagrađen Zlatnom antenom za doprinos domaćoj TV produkciji.

Njegov stvaralački opus ostavio je dubok trag u srbijanskoj i regionalnoj kulturi, a serije i filmovi koje je režirao i danas se rado gledaju i repriziraju.

Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno objavljeni.