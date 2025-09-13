Pretilost prvi put nadmašila pothranjenost među djecom i tinejdžerima

Globalno, pretilost je prvi put premašila premalu tjelesnu težinu kao najčešći problem povezan s ishranom kod djece i adolescenata, pokazuje izvještaj UNICEF-a.

Prema podacima, pothranjenost među mladima od 5 do 19 godina smanjena je s oko 13 posto u 2000. na 9,2 posto u 2022., dok je pretilost porasla s 3 na 9,4 posto u istom periodu.

Najveći broj pothranjene djece i dalje živi u subsaharskoj Africi i južnoj Aziji, dok u većini drugih regija pretilost prednjači.

Broj djece i mladih s prekomjernom težinom u 190 zemalja udvostručen je – sa 194 na 391 milion, a broj pretile djece popeo se na 188 miliona. Pretilost je povezana s nizom metaboličkih poremećaja, uključujući dijabetes, pojedine karcinome, anksioznost i depresiju.

UNICEF upozorava da epidemiju podstiče laka dostupnost visoko prerađene hrane i agresivno oglašavanje, čak i u zemljama koje se još bore s pothranjenošću.

Kao pozitivan primjer navodi se Meksiko, gdje je zabranjena prodaja visoko procesuirane hrane u školama radi zaštite zdravlja više od 34 miliona djece.