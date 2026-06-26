Preživjele žrtve ratnih zločina čekaju odštetu, oslobođenima isplaćeni milioni KM

Sara je do danas primila tek 2.500 maraka od odštete dosuđene nakon presude za ratno silovanje. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je u protekloj deceniji isplatila više od 3,3 miliona maraka osobama oslobođenim optužbi za ratne zločine. Razlika nije u tome ko ima pravo na naknadu, već u tome kako sistem izvršava presude i koliko dugo preživjeli čekaju na pravdu koju mnogi nisu ni dočekali, piše Detektor.ba.

Proljeće je 1993. kada u Sarin stan ulazi nekoliko uniformisanih vojnika. Uslijedila je pljačka stana, a potom i odvođenje njenog supruga u logor “Heliodrom” u Mostaru. Jedan od vojnika je silom odveo Saru u spavaću sobu, te je silovao, što će kasnije ona dokazati i na sudu.

Tokom svjedočenja je nekoliko puta ponovila kako se osjećala poniženo.

“Takva gola, u mojoj spavaćoj sobi, a njemu je tada bilo godina koliko i mojoj djeci”, ispričala je na Sudu BiH tek 16 godina nakon silovanja, kada je smogla snage da progovori.

“Onda smo prošli baš torturu tešku. Ja sam dugo ćutala, nisam iznosila na vidjelo šta se desilo. I onda je to jednom isplivalo na površinu, ja sam pukla i došlo je do suda”, opisuje.

Na poziv za razgovor zahvalna je što ne tražimo detalje onoga što je preživjela.

“Mene to sve uzrujava”, govori kao da se pravda.

Nakon pravosnažne presude, s drugim žrtvama podnijela je zahtjev za naknadu štete, a onda je duže od deset godina čekala da krene isplata koju će dobijati u dijelovima.

“Uplaćeno mi je dvije i po hiljade, mada je to ništa, al za uhar je. To je sad bilo prije nekoliko mjeseci. Kap u okeanu, što kažu, šta se sve desilo”, govori Sara, što nije njeno pravo ime.

U Bosni i Hercegovini, preživjele žrtve ratnih zločina imaju pravo tražiti naknadu štete od počinitelja. Ovo pravo ostvaruje se kroz imovinskopravni zahtjev koji omogućava da se, uz krivičnu presudu, dosudi i novčana naknada za pretrpljenu štetu. U praksi, mnoge preživjele osobe nikada ne dobiju obeštećenje.

Prema dostupnim podacima, 25 članica Udruženja “Žena žrtva rata” ostvarilo je pravo na odštetu putem sudskih presuda.

“Prema našim saznanjima, samo dvije članice su do sada u potpunosti primile dosuđeni iznos. Kod ostalih članica isplate su izvršene djelimično ili uopšte nisu realizovane. Također raspolažemo informacijama da postoje slučajevi gdje su oštećenima počele djelimične isplate od strane počinilaca, a koje su obustavljene zbog smrti počinilaca”, kažu iz Udruženja.

Vuk Ratković, koji je osuđen na osam godina zatvora za višestruko silovanje jedne ženske osobe u Višegradu, bio je obavezan da na ime naknade nematerijalne štete oštećenoj isplati 35.000 KM, međutim preminuo je prije nego što je dosuđeni iznos štete naplaćen.

“Zabilježeni su slučajevi u kojima žrtve nisu dočekale isplatu dosuđene odštete. U jednom konkretnom primjeru, članica Udruženja je preminula prije nego što je ostvarila pravo na isplatu. S obzirom na to da nije imala djece, pravo potraživanja prešlo je na njenu sestru i brata, koji su trenutno u procesu ostvarivanja tog prava kroz pravnu proceduru”, kažu iz Udruženja.

Prema podacima TRIAL International – Ureda u BiH, od 24 odluke koje su uglavnom donesene na Državnom sudu i nekoliko entitetskih sudova, 23 su pravosnažne, a u samo sedam predmeta je došlo do djelimične ili potpune isplate. U dva predmeta gdje je isplaćen iznos imovinskopravnog zahtjeva postojala je mjera obezbjeđenja imovine.

Odštete koje su dosuđene kreću su u iznosima od oko 5.000 do 40.000 KM.

Sud BiH je pravosnažno osudio Dragana Janjića na sedam godina zatvora zbog silovanja počinjenog 1992. na području Foče.

Oštećenoj u njegovom predmetu dosuđen je imovinskopravni zahtjev od 15.000 KM, što se od februara 2021. isplaćuje djelimično od njegove penzije. Prva rata je bila oko 230 maraka, druga oko 1.000, a treća opet oko 230 KM. Tim tempom trebat će oko pet godina da ovaj iznos bude isplaćen, upozorili su iz TRIAL International – Ureda u BiH.

Trnovit put i nedovoljna naknada za proživljenu traumu

Prema podacima Ujedinjenih nacija, procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom rata silovano između 20.000 i 50.000 žena i muškaraca.

Od 2015. godine dolazi do prve prekretnice u dodjeljivanju odštete za preživjele. Sud BiH po prvi put dodjeljuje odštetu u krivičnom postupku za ratne zločine.

Nekoliko godina kasnije, 2019., TRIAL International – Ured u BiH je zastupao preživjelu ratnog seksualnog nasilja kojoj su dvojica osuđenih nakon izricanja pravosnažne presude dobrovoljno isplatili 30.000 KM.

Ali jedan od najvećih problema je činjenica da sudovi često ne odlučuju o imovinskopravnom zahtjevu u krivičnom postupku. Umjesto toga, žrtve se upućuju na novi parnični postupak. U tom procesu žrtve često moraju otkriti svoj identitet. Za mnoge, to predstavlja nepremostivu prepreku zbog koje odustanu.

“Od ukupno 14 pregledanih pravosnažnih presuda u navedenim predmetima nije pronađen nijedan predmet u kojem je imovinsko-pravni zahtjev oštećenog usvojen u krivičnom postupku. U ukupno deset predmeta oštećeni su upućeni da svoje imovinsko-pravne zahtjeve mogu ostvarivati u parničnom postupku”, odgovor je Okružnog suda u Banjoj Luci na upit koliko su odluka o imovinskopravnom zahtjevu donijeli tokom suđenja.

Čak i kada sud dosudi odštetu, naplata često nije moguća. Počinitelji često prepišu imovinu na članove porodice ili druge osobe. Jedan od ključnih mehanizama koji bi mogao spriječiti ovaj problem jeste zamrzavanje imovine tokom istrage, ali sudovi često odbijaju ove zahtjeve tužilaštva.

“To je jedan od teških problema s kojima se mi susrećemo. Moja članica, za koju ja znam, ona je uspjela da ostvari i dobije tu naknadu nematerijalne štete, tako da se njemu od penzije odbija svaki mjesec, dok druge dvije članice zbog tih pravnih barijera nisu uspjele da ostvare naknadu nematerijalne štete, i to je problem”, izjavila je Midheta Kaloper, predsjednica Udruženja “Foča 92-95” ranije za Detektor.

Ahmet Salčin, pravnik i pomoćnik direktora za pravna pitanja u Udruženju “Vaša prava BiH”, navodi da je postupao u nekoliko predmeta gdje je tražen imovinskopravni zahtjev u krivičnom postupku, kao i u parničnim postupcima, koji su dugotrajniji i u kojima žrtve moraju otkriti svoj identitet, zbog čega nisu najbolji izbor.

Jedan od predmeta čije primjere je iznio vođen je pred Općinskim sudom u Konjicu, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva dosuđen je, na ime pretpljenog straha, duševnog bola i povrede dostojanstva, ukupno iznos od 93.000 KM.

“Presuda je potvrđena presudom Kantonalnog suda u Mostaru. Od februara ove godine postupak izvršenja je u toku”, kaže Salčin, naglašavajući da su se dugo mučili dok su ustanovili da li osuđeni radi ili je u pitanju penzija, te odakle će se i kako naplatiti iznos.

“To će se u mjesečnim ratama isplaćivati”, dodaje.

U drugom predmetu za zločin protiv čovječnosti pred Sudom BiH dosuđena je nematerijalna šteta, zbog smrti bliskih srodnika, trojici optuženih solidarno da isplaćuju 10.000 KM za smrt oca oštećenog i još 10.000 KM za smrt dvojice braće.

“Tražili smo mi i više, ali sud je dosudio ovaj iznos”, kaže Salčin, dodajući da sličan predmet vode u Srbiji, gdje su pobjegli optuženi, ali da je teško naći sredstva izvršenja.

“Inače, ovo izvršenje, ovdje je problem što nemamo neki fond na nivou države BiH koji bi država osigurala da se žrtvama to isplati, pa onda nek država ganja. Ali nema političke volje da se to riješi. Žrtve su marginalizirane u svakom pogledu”, pojašnjava Salčin.

U još tri predmeta pred Sudom BiH oštećenima, iz predmeta u kojima su ih zastupala “Vaša prava”, dosuđeno je 40.000 nematerijalne štete, a izvršenje je i dalje u toku od penzije. U drugom predmetu je dosuđeno 25.000 KM i također se isplaćuje djelimično, i treći predmet je upućen na parnicu.

Detektor je poslao upit svim sudovima u BiH s pitanjem koliko je odluka doneseno o imovinskopravnim zahtjevima u korist oštećenih u predmetima ratnih zločina.

Okružni sud u Doboju donio je 25 pravosnažnih osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina, od kojih su u tri predmeta osuđeni obavezani da po prijedlogu oštećenih za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva za naknadu na ime nematerijalne štete isplate oštećenima iznose od 2.000, 10.000 i 20.000 KM.

Osnovni sud Šamac je u jednom predmetu dosudio imovinskopravni zahtjev od 60.000 maraka.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od januara 2016. do maja 2026. godine donio je četiri pravosnažne presude u predmetima ratnih zločina u kojima je dosuđen imovinskopravni zahtjev od 5.000, 22.150, 30.000 i 35.000 KM.

Općinski sud u Sanskom Mostu je u dvije