Prije 49 godina poginuo je Džemal Bijedić, jedan od najutjecajnijih bh. političara

Džemal Bijedić bio je bosanskohercegovački i jugoslavenski političar, rođen 12. aprila 1917. godine u Mostaru, a u jugoslavenskoj politici ostao je upamćen i po ulozi u afirmaciji bosanskohercegovačkih Muslimana kao nacije.

Tokom studija prava u Beogradu politički se vezao za komunistički pokret, a prema dostupnim biografskim podacima u KPJ je primljen 1939. godine.

Nakon Drugog svjetskog rata obavljao je više funkcija u institucijama Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, a od 1971. godine bio je predsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFRJ.

Bijedić je poginuo 18. januara 1977. godine u avionskoj nesreći kada se avion Learjet 25 srušio na planinu Inač kod Kreševa, a u nesreći je stradala i njegova supruga Razija, kao i članovi posade i saradnici.