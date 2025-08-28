Tužilaštvo Tuzlanskog kantona uputilo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici prijedlog za određivanje pritvora Vahidu Zelenkiću (31) iz Gračanice, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zelenkić je uhapšen 25. augusta 2025. godine u večernjim satima, a potom predat u nadležnost Tužilaštva TK. Sumnjiči se da je u svom domaćinstvu u Gračanici neovlašteno uzgajao i proizvodio veće količine biljaka i listova indijske konoplje (Cannabis sativa – marihuana).

Tokom pretresa kuće i dvorišta osumnjičenog pronađene su i oduzete stabljike i veća količina listova marihuane. Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, a istražne radnje se nastavljaju.