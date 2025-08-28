Mladoženja poginuo u pucnjavi na vlastitom vjenčanju

Edina Rizvić Aščić
Mladoženja poginuo u pucnjavi na vlastitom vjenčanju
Foto: Ilustracija

Lokalni mediji u Turskoj objavili su da je 23-godišnji mladoženja preminuo nakon što je ranjen u pucnjavi tokom slavlja povodom vlastitog vjenčanja na sjeveru zemlje.

Prema navodima državne agencije Anadolu, mladoženja, identificiran kao Ali K., pogođen je dok su svatovi pratili mladence kući nakon ceremonije. Istražitelji sumnjaju da je oružje ispalila rođaka njegove supruge.

Snage sigurnosti privele su 47-godišnju ženu, a u njenom dvorištu pronađena su dva pištolja bez dozvole. Tužiteljstvo je otvorilo istragu.

Pucnjava na slavlju nažalost nije rijetkost u crnomorskoj regiji Turske. Samo prošle sedmice jedan muškarac je izgubio život, a dvojica su ranjena u pucnjavi na svadbenom veselju u pokrajini Trabzon. Vjenčanje je tada otkazano, a policija je uhapsila dvije osobe, među kojima je bio i jedan policajac.

