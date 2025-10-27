Priznanje iz Pariza: Stručnjaci iz BiH kreiraju novu energetski eru

Jasmina Ibrahimović

Bosanskoheregovački stručnjaci iz oblasti elektroenergetike na narednom zasjedanju Međunarodnog vijeća za električne sisteme (CIGRE Pariz) predstavit će se sa deset referata što je do sada najveći broj radova s kojim BiH dolazi na zasjedanje te ugledne svjetske organizacije.

Obavijest o prihvatanju referata i poziv da ih prezentuju stigla je u Bosanskohercegovački komitet CIGRE čiji je predsjednik Zijad Bajramović u izjavi za Fenu konstatovao da je to veliko priznanje našim stručnim i naučnim radnicima.

– Referati naših autora korespondiraju sa procesom energetske tranzicije, afirmišući tehnologiju, regulativu i kadrove. To je snažna poruka da samo zajedničkim djelovanjem možemo podnijeti teret tranzicije i otvoriti prostor za novu energetsku eru u BiH – izjavio je  Bajramović.

Osim tehničke vrijednosti, radovi iz BiH donose i snažnu društvenu poruku da se znanje i iskustvo dijele među generacijama, s ciljem da se mladi stručnjaci motivišu da preuzmu vodeće uloge u elektroenergetskom sistemu budućnosti.

Na zasjedanju CIGRE naredne godine, fokus će biti na ključnim izazovima elektroenergetskog sektora, uključujući razvoj novih tehnologija i standarda, održivo upravljanje modernim elektroenergetskim sistemima, cyber sigurnost i upravljanje katastrofama, tržište kapaciteta i distribuirana proizvodnja, te interaktivni potrošači i prosumeri.

Stručnjaci iz cijelog svijeta razmjenjivat će iskustva i najbolje prakse, s ciljem da se osigura sigurna i održiva električna energija, posebno u regijama koje još nemaju pristup stabilnim izvorima.

CIGRE okuplja 16 studijskih komiteta koji djeluju u okviru organizacije sa sjedištem u Parizu, a njihov zajednički cilj je razvoj nepristrasnog tehničkog znanja i podrška energetskoj tranziciji širom svijeta.

– Učešće stručnjaka iz BiH u tom procesu ne samo da potvrđuje kvalitet domaće naučne zajednice, već i pozicionira zemlju kao aktivnog učesnika u kreiranju energetske budućnosti – naveo je Bajramović za Fenu.

