Proljeće u Tuzli ispunilo Trg slobode bojama i mirisima

Trg slobode i ovog je vikenda bio ispunjen bojama, mirisima i brojnim posjetiocima u okviru manifestacije „Proljeće u Tuzli“.

Obrtnici i domaći proizvođači ponovo su u srce grada donijeli bogatu ponudu cvijeća i rasadnog materijala, a štandovi s domaćim proizvodima i rukotvorinama dodatno su upotpunili proljetnu atmosferu.

Prvomajski praznici, sunčano vrijeme i šetnje gradskim ulicama dodatno su oživjeli Tuzlu, pa je centar grada tokom vikenda bio mjesto susreta, kupovine i druženja.

U okviru manifestacije, program je bio prilagođen i najmlađima. Djeca su uživala u interaktivnim igrama s animatorima i omiljenom maskotom, a Gradski park je uz igru, druženje i zabavne aktivnosti postao prostor dječije radosti i mašte.

Iz organizacije poručuju da su ovakvi sadržaji važni za najmlađe, ali i