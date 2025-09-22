Promocija fotomonografije „Stara Tuzla“ u Hrvatskom kulturnom centru

Ali Huremović
U okviru Sajma knjige Tuzla 2025. biće predstavljena fotomonografija „Stara Tuzla – povratak u prošlost za svjetliju budućnost – 1. dio“, autora Almira Hukića i Zorana Tarade. Promocija je zakazana za srijedu, 24. septembra 2025. godine u 19:30 sati, u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ u Tuzli.

Ova jedinstvena publikacija donosi prikaz razvoja Stare Tuzle i procesa građanske emancipacije u austrougarskom periodu, od 1878. do 1918. godine. Namijenjena je svim generacijama – onima koji pamte Staru Tuzlu prije njenog potonuća i rušenja, ali i mlađim naraštajima, kako bi stekli dublje razumijevanje historije i osjećaj pripadnosti svom gradu.

Sajam knjige Tuzla, koji traje od 24. do 28. septembra, i ove godine okuplja autore, izdavače i ljubitelje knjige, nudeći bogat kulturni program. Partneri i prijatelji manifestacije su Grad Tuzla, Turistička zajednica grada Tuzle, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, Nipex, Medical Institute Bayer – MIB, Hifa-Oil i Hotel Vertigos Tuzla.

