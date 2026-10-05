RahatluQ festival od 9. do 11. oktobra u Tuzli

Tuzla će od 9. do 11. oktobra biti domaćin RahatluQ festivala queer umjetnosti i aktivizma, koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar. Pod sloganom „U gradu soli slobodno se voli“, festival donosi umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju i Art Market.

Festival će biti otvoren u petak, 9. oktobra u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Otvorenju će prisustvovati predstavnici diplomatske zajednice, međunarodnih organizacija, institucija, civilnog društva i LGBTI+ zajednice, među kojima su najavljeni i predstavnici ambasada Irske i Danske, Grada Tuzla i Heinrich Böll Stiftung Sarajevo.

U okviru programa bit će izvedena monodrama „Da se ogolim“, autora Admira Adilovića, u režiji Adnana Džekića, u kojoj nastupa Duje Martinić. Prva festivalska večer nastavlja se u Bluesberry baru u Gradskom parku, gdje će biti održani koncerti Džejle & Residents i Norye Nine Kraljić.

Jedan od programskih sadržaja je i Queer Café, u okviru kojeg će se razgovarati o trans pravima, queer roditeljstvu, seksualnosti, intimnosti, odnosima, željama i ličnim granicama.

Festival donosi i radionice posvećene samoodbrani, sigurnosti, tijelu, seksualnosti, tjelesnoj autonomiji i odnosu prema vlastitom tijelu.

Drugog dana festivala, 10. oktobra, bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma o porodičnom nasilju, realizovanog u saradnji s produkcijom Kataliza d.o.o. Nakon projekcije bit će dodijeljene RahatluQ nagrade u kategorijama Aktivista_ica, Saveznik_ca i Umjetnost koja mijenja.

Nagrade će dodijeliti Alexis Plastic, koja će iste večeri izvesti i svoj One Woman Show, koji objedinjuje drag performans, humor, muziku i komunikaciju s publikom.

U Gradskom parku Tuzla 10. i 11. oktobra, od 12 do 16 sati, bit će održan i Art Market. Na njemu će svoje radove predstaviti umjetnici, dizajneri i drugi kreativci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.

Festival traje do 11. oktobra, a program je raspoređen na više lokacija u Tuzli.