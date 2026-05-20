Reakcija Pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa na otvaranje GP: „Srami se Evropo!“

Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa uputilo je saopćenje za javnost u kojem su oštro kritikovali predstavnike Evropske unije u Bosni i Hercegovini zbog, kako navode, podrške nasilnom otvaranju graničnog prelaza u Bosanskoj Gradišci.

U saopćenju pod naslovom „Srami se Evropo“, iz Udruženja navode da je prema Bošnjacima na djelu „otvoreni aparthejd“, koji smatraju nastavkom genocida počinjenog tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Posebno su kritikovali izostanak reakcije evropskih predstavnika na, kako su naveli, „fašističke istupe“ ministra finansija i trezora BiH Srđan Amidžić upućene članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić.

Iz Udruženja smatraju sramnom podršku otvaranju graničnog prelaza, ističući da Evropska unija godinama, kako tvrde, uskraćuje pravo kompanijama iz Bosne i Hercegovine i njihovim vozačima da nesmetano obavljaju posao zbog zakonskih prepreka. Na kraju saopćenja poručili su da se Evropa treba „stidjeti svojih temelja na kojima navodno počiva“.