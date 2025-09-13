Ovo su rečenice kojima narcisoidne supruge manipulišu partnerima

U vezama obilježenim narcisoidnim ponašanjem komunikacija često postaje prostor manipulacije i emocionalnog pritiska.

Supruge s izraženim narcisoidnim crtama nerijetko koriste kratke, naizgled bezazlene fraze kako bi prebacile krivicu na partnera. Iako djeluju svakodnevno i obično, ovakve rečenice dugoročno potkopavaju samopouzdanje, povećavaju osjećaj krivice i otežavaju izgradnju zdravog odnosa.

„Sve moram sama.“

Ova fraza obično proizlazi iz osjećaja prava i izbjegavanja odgovornosti. Kada suprug izrazi zabrinutost ili traži pomoć, narcisoidna supruga koristi prebacivanje krivice i izazivanje osjećaja krivnje.

Stručnjaci ističu da se iza ovakvih riječi često krije obrambeni mehanizam kojim narcisoidna osoba štiti vlastitu sliku o sebi i izbjegava ranjivost.

„Da si ti bolji muž, ja se ne bih ovako ponašala.“

Umjesto preuzimanja odgovornosti i rada na vlastitim postupcima, narcisoidna supruga krivicu prebacuje na partnera.

Istraživanja pokazuju da partneri s narcisoidnim tendencijama u vezama često pokazuju više nesigurnosti i agresije, što potiče ovakvo ponašanje i vodi ka nezadovoljstvu u odnosu.

„Uvijek sve pokvariš.“

Stalne kritike ove vrste služe za projiciranje vlastitih nesigurnosti i održavanje osjećaja lažne nadmoći. Iako mogu izgledati kao umišljenost, istraživanja potvrđuju da nesigurnost zapravo igra ključnu ulogu u ovim mehanizmima. Posljedica je partner koji se osjeća emocionalno iscrpljenim i nedovoljno vrijednim.

„Umišljaš stvari.“

Fraze koje izazivaju sumnju u vlastitu percepciju, poput ove, predstavljaju oblik izluđivanja (gaslightinga), jednog od čestih obilježja narcisoidne ličnosti.

Prema istraživanjima, ovakvi obrasci služe zaštiti ega narcisoidne osobe, jer krivicu prebacuju na drugoga i stvaraju unutrašnji nemir.

Posebno su štetni jer dolaze od osobe koja najbolje poznaje partnerove slabosti i ranjivosti, što manipulaciju čini još dubljom i opasnijom.