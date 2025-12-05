RedCabaret stiže u CZK: Premijera muzičkog performansa zavodljive scenske poetike

Multimedijalni centar kulture CZK, organizira RedCabaret – muzički performans zavodljive scenske poetike, koji će premijerno biti izveden 20. 12. i 21. 12. u 20:00 sati. Na repertoaru su najpoznatiji songovi iz svjetske literature muzičkog teatra ali i oni posvećeni, ljepoti zime, praznika i druženja.

Uz klavirsku pratnju dirigenta i pijaniste Bakira Samardžića pet solistica kabarea među kojima su Melisa Hajrulahović Tomić, Hana Zrno, Irma Mulić, Sara Vojičić i Alma Ferović Fazlić, izvest će neke od velikih svjetskih hitova poput “Let is snow”, “Mr. Sandman”, “Dancing queen” i drugih.

“Nakon višegodišnjih izvedbi kabarea ‘Mjuzikl novog svijeta’, ‘Nowadays”, ‘Ženske priče’ i ‘At the Ballet’, peti po redu jubilarni ‘RedCabaret’ donosi priču o ljubavi, nezgodama, sreći, nadi i onoj romantičnoj energiji, koja uvijek lebdi nad decembrom. Sve skupa je konceptualno uvezano u jednosatnu neprekidnu muzičku cjelinu, kojom proslavljamo sve one trenutke, koji su nas oblikovali proteklu godinu i nježne uspomene koje dijelimo s voljenima”, kazala je muzička rediteljica kabarea Alma Ferović Fazlić.

Kreativni tim čine i glumac Emir Fejzić, dizajner zvuka Momo Lađević, make up artist Berina Čolić, foto i video kreatorica Amna Geljo. Vizuelni identitet kabarea osmislila je Agencija Komitet, a performans se realizira u okviru umjetničkog programa iMTM Sarajevo 2025., uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Uz obavezan dress code smart casual – Black&Red, ulaznice za oba igranja po cijeni od 30 KM mogu se rezervisati putem email [email protected] a preuzeti u prostoru CZK (Sime Milutinovića 2, II sprat) 15.12. od 16:30 do 18:30 sati. Broj mjesta je ograničen, a u cijenu ulaznice uračunato je i piće dobrodošlice. Nakon izvedbe RedCabaret druženje se nastavlja u prostoru RedRoom iMTM-a Sarajevo, koji će ovim povodom ugostiti učesnike, publiku i pozvane goste.