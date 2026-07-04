Rezultati Svjetskog prvenstva: Argentina u velikoj drami prošla dalje, Kolumbija izbacila Ganu

Rezultati Svjetskog prvenstva donose rasplet posljednjih utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, u kojima su prolazak dalje izborile selekcije Argentine i Kolumbije.

Argentina je nakon velike drame i produžetaka savladala Zelenortske Otoke rezultatom 3:2. Aktuelni svjetski prvaci dva puta su imali prednost, ali se borbena selekcija Zelenortskih Otoka oba puta uspjela vratiti u meč i izboriti dodatnih 30 minuta igre.

Argentinu je u vodstvo doveo Lionel Messi u 29. minuti, nakon dugog dodavanja Lisandra Martineza. Iako je Argentina imala više loptu u svom posjedu, Zelenortski Otoci su se dobro branili i čekali priliku iz kontranapada.

U nastavku susreta Zelenortski Otoci su zaigrali otvorenije, a takav pristup im se isplatio u 59. minuti kada je Deroy Duarte pogodio za izjednačenje. Do kraja regularnog dijela Argentina je pritiskala, ali nije uspjela izbjeći produžetke.

Već na početku dodatnog vremena Lisandro Martinez je pogodio za novo vodstvo Argentine, ali je u 103. minuti Sidny Lopes Cabral donio novo izjednačenje. Konačna odluka pala je u 111. minuti, kada je nakon kornera Lionela Messija i pokušaja Cristiana Romera lopta završila u mreži za konačnih 3:2.

Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta, koji je ranije nakon boljeg izvođenja penala eliminisao Australiju.

Kolumbija je u drugom meču večeri savladala Ganu rezultatom 1:0 i tako postala posljednji učesnik osmine finala Svjetskog prvenstva.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Jhon Arias u 14. minuti, nakon asistencije Luisa Suareza. Kolumbija je u prvom poluvremenu bila konkretniji rival i imala nekoliko prilika da poveća prednost, ali se rezultat nije mijenjao.

U nastavku je Luis Diaz zatresao mrežu Gane, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Gana do kraja utakmice nije uspjela ozbiljnije ugroziti gol Kolumbije, pa se afrička selekcija oprostila od turnira.

Rezultati SP sada su kompletirali parove osmine finala, a Kolumbiju u narednoj rundi očekuje duel protiv Švicarske.