Sutra premijera predstave „Romeo i Julija“ u BKC-u Živinice

Premijera predstave „Romeo i Julija“ biće održana 9. septembra 2025. godine u 19:00 sati na Velikoj sceni JU BKC Živinice.

Na predstavi je radila srednjoškolska grupa Dramskog studija Aplauz, a „Romeo i Julija“ predstavlja završni dio jednogodišnjeg procesa kroz koji su polaznici prolazili učeći glumu, scenski pokret i rad na tekstu.

Ova adaptacija jednog od najpoznatijih djela svjetske književnosti nije samo priča o zabranjenoj ljubavi, već i ogoljena slika društva koje odbija da uči iz vlastite prošlosti. Smještena u savremeni i lokalizirani kontekst, predstava publici nudi svjež i drugačiji pristup tragediji koja je obilježila stoljeća.

Organizatori pozivaju publiku da zabilježi datum premijere i prate najave, jer će uskoro biti objavljeno više detalja o ovom teatarskom događaju u Živinicama.