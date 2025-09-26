Rudnik Zenica mora djelovati, podrška ne može zamijeniti proizvodnju

Elektroprivreda BiH je godinama nosilac finansijske i operativne podrške Rudniku mrkog uglja „Zenica“. Ukupna dugovanja rudnika prema ovom preduzeću premašuju 130 miliona KM, dok se od Elektroprivrede i Vlade Federacije BiH očekuje da mjesečno osiguraju 1,2 miliona KM za isplatu plata za 512 zaposlenih.

Zahvaljujući angažmanu Vlade Federacije i Elektroprivrede BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u 2024. i 2025. godini za RMU Zenica izdvojilo 13,5 miliona KM. Tim sredstvima osigurana je isplata plata, uplata doprinosa za PIO/MIO za 22 radnika, kao i nabavka repromaterijala. U 2024. godini obezbijeđeno je devet plata, a u 2025. godini sredstva su planirana za prvih šest mjeseci.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH, dr. Sanel Buljubašić, poručio je da je kompanija ispunila sve obaveze prema rudniku – finansijski, tehnički i operativno. Na sastanku održanom 25. septembra sa sindikatom i upravom rudnika radnici su upoznati o svim dosadašnjim aktivnostima i osiguranju sredstava za isplatu plata za juli, čija se realizacija očekuje naredne sedmice.

Na sastanku je usaglašeno nekoliko zaključaka: plata za juli mora biti isplaćena najkasnije do 3. oktobra, radnici se pozivaju da nastave s radom kako bi se osigurala sredstva i za naredne mjesece, a uprava rudnika je obavezana da pripremi realan plan izvlačenja širokočelne opreme i dostavi ga nadležnim institucijama. Također, zatraženo je da se intenzivira obezbjeđenje dodatnih sredstava prodajom opreme i imovine.

Iz Elektroprivrede poručuju da je podrška rudnicima neophodna, ali da mora biti praćena odgovornošću i konkretnim rezultatima. „Rad i proizvodnja jedini su put da RMU Zenica stabilizuje poslovanje i doprinese sigurnosti sistema. To dugujemo i ostalim rudnicima u sastavu Koncerna EPBiH, ali i građanima Federacije BiH“, navedeno je u saopćenju.