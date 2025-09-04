Ryanair povećao dozvoljenu veličinu besplatne ručne prtljage na svim aerodromima

Aviokompanija Ryanair objavila je da su uveli veće mjerače za ručnu prtljagu, pa putnici od sada mogu ponijeti torbe dimenzija 40 x 30 x 20 centimetara. Ova odluka odnosi se na svih 235 aerodroma sa kojih kompanija operira širom Evrope.

Kako navode iz Ryanaira, nova dimenzija besplatne torbe veća je za 33 posto u odnosu na dosadašnji standard u Evropskoj uniji, gdje je dozvoljena besplatna ručna prtljaga bila ograničena na 40 x 30 x 15 centimetara. Torbe i dalje moraju stati ispod sjedišta putnika.

Ryanair podsjeća da svaki putnik ima pravo unijeti jednu besplatnu ručnu torbu, dok je za dodatnu prtljagu potrebno kupiti uslugu prioritetnog ukrcavanja. Alternativno, putnici mogu doplatiti i za prijavljenu prtljagu prilikom rezervacije.

Direktorica marketinga Ryanaira Dara Brady istakla je da kompanija želi putnicima olakšati putovanje, ali je naglasila i da će se naplaćivati naknade onima koji prekrše pravila.

„Naši mjerači torbi na svim aerodromima sada su promijenjeni, kako bi se prilagodili ovoj većoj, besplatnoj ručnoj torbi. Nadamo se da će putnici uživati u većim dimenzijama, ali svako ko se ne pridržava novih ograničenja, morat će platiti naknadu za prijavljenu prtljagu na kapiji“, poručila je Brady.