Samostalni poduzetnici u FBiH ulaze u 2026. s većim doprinosima: Pogledajte nove iznose

Samostalni poduzetnici u Federaciji BiH, obrtnici, paušalci, freelanceri i nosioci slobodnih zanimanja u 2026. godinu ušli su s rastom troškova doprinosa i većim mjesečnim izdacima, iako se sistem formalno vodi kao fiskalno rasterećen nakon smanjenja zbirne stope doprinosa u 2025.

Kako se utvrđuju nove osnovice

Prema Zakonu o doprinosima, federalni ministar finansija dužan je najkasnije do 31. decembra tekuće godine objaviti iznose osnovica za obračun doprinosa za narednu kalendarsku godinu. Osnovice se utvrđuju kao umnožak prosječne plate u FBiH u periodu januar–septembar tekuće godine i propisanih koeficijenata, koji zavise od osnova obavljanja samostalne djelatnosti.

Prosječna plata u periodu januar–septembar iznosi 2.464 KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 347 KM, odnosno 16,39 posto, zbog čega su nove osnovice očekivano više nego lani.

Osnovice za one koji dohodak utvrđuju kroz poslovne knjige

Za poduzetnike koji dohodak utvrđuju na osnovu poslovnih knjiga, mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi:

slobodna zanimanja 2.710 KM, obrt i srodne djelatnosti 1.602 KM, poljoprivreda i šumarstvo 715 KM, trgovac pojedinac 715 KM.

Da bi koristili osnovicu za trgovca pojedinca, obveznici moraju biti upisani u odgovarajući registar. Prema zakonskim odredbama, u ovu kategoriju spadaju samostalni trgovci koji promet nisu obavezni evidentirati preko fiskalnih uređaja i koji trgovinu na malo obavljaju izvan trgovačkih radnji, uz rješenje nadležnog organa da su registrovani za trgovinu na tržnicama, uz prodajno mjesto poput štanda, stola, boksa, montažnog ili zidanog objekta tipa kioska, kao i prodaju izvan tržnica na malo, ali uz važeće odobrenje nadležnog organa.

Osnovice za paušalce

Za poduzetnike koji dohodak utvrđuju i plaćaju paušalno, mjesečna osnovica iznosi:

obrt i srodne djelatnosti 1.355 KM, niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata 616 KM, poljoprivreda i šumarstvo 616 KM, taksi prijevoz 616 KM, trgovac pojedinac 715 KM.

Mjesečni izdaci i razlike u odnosu na prošlu godinu

Shodno objavljenim podacima, mjesečni doprinos za samostalna zanimanja iznosi 975,60 KM, što je 137,52 KM više nego prošle godine, na godišnjem nivou povećanje iznosi 1.650,24 KM.

Za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti mjesečni doprinosi iznose 576,72 KM, što je povećanje od 81,36 KM, a na godišnjem nivou 976,32 KM više nego lani.

Trgovci, primjerice na tržnicama, mjesečno za doprinose izdvajaju 257,40 KM, što je 36,36 KM više nego prošle godine, odnosno 436,32 KM više na godišnjem nivou.

Za obveznike koji porez plaćaju paušalno, za obrt i srodne djelatnosti ili slobodna zanimanja mjesečni doprinosi iznose 487,80 KM, što je 68,76 KM više nego lani, odnosno 825,12 KM više na godišnjem nivou.

Za porezne obveznike u niskoakumulativnim djelatnostima, poput esnafskih zanata, poljoprivrede, šumarstva ili taksi prijevoza, mjesečni doprinosi u 2026. iznose 221,76 KM, što je 31,32 KM više u odnosu na prošlu godinu, odnosno 375,84 KM više na godišnjem nivou.