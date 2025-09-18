Sastanak zamjenika Bošnjaka i veleposlanika Reillyja

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak razgovarao je danas u Sarajevu s veleposlanikom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini, Julianom Reillyjem.

Tema razgovora bila je suradnja i jačanje partnerstva te zajednički doprinos regionalnoj sigurnosti.

Zamjenik Bošnjak upoznao je veleposlanika Reillyja s ključnim prioritetima u radu Ministarstva, naglasivši da Ministarstvo sigurnosti BiH posebnu pažnju posvećuje integraciji u europski sigurnosni sustav, što potvrđuju brojne međunarodne akcije i zajedničke vježbe.

Izuzetno korisnim ocijenjeno je partnerstvo između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, kao i podrška jačanju sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine.

Obostrano je izražena spremnost za nastavak suradnje i ostvarenje zajedničkih ciljeva u području sigurnosti te odgovora na globalne sigurnosne izazove.