SDA održala tribinu u Kladnju, poslane političke poruke o državi i razvoju TK

Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona organizovao je sinoć u Kladnju javnu tribinu pod nazivom „SDA uz državu i narod“, koja je održana u Domu kulture uz podršku Općinske organizacije SDA Kladanj.

Program je započeo polaganjem cvijeća na spomen-obilježju, čime je odata počast poginulim borcima koji su dali živote za očuvanje slobode i državnosti Bosne i Hercegovine.

Tribini je prisustvovao veliki broj članova i simpatizera SDA, građana, kao i predstavnika političkog i društvenog života, uključujući ministre i zastupnike skupštinske većine u Tuzlanskom kantonu.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili predsjednik OO SDA Kladanj Ediš Šarić, predsjednik KO SDA TK prof. dr. Šekib Umihanić i potpredsjednik SDA BiH Muamer Zukić.

Govornici su naglasili opredijeljenost SDA za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, jačanje institucija i stabilnost političkog sistema.

„Stranka demokratske akcije ostaje dosljedna svojoj historijskoj ulozi i državotvornoj misiji, očuvanju suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine, jačanju institucija, političkoj stabilnosti i razvoju lokalnih zajednica“, poručeno je tokom obraćanja.

Istaknuto je i da SDA, u složenim političkim okolnostima, ostaje zagovornik odgovorne politike na svim nivoima vlasti, te da Tuzlanski kanton predstavlja primjer uspješnog modela razvoja.

Poseban dio tribine bio je posvećen razvojnim politikama i rezultatima rada na području Tuzlanskog kantona, uključujući infrastrukturne projekte u Kladnju i planove Vlade TK za nove investicije.

Naveli su da Vlada TK nastavlja realizaciju strateških projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, sigurnosti i lokalnog razvoja.

U panel diskusiji učestvovali su predsjednica Organizacije žena SDA TK Lejla Vuković, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i zastupnik u Parlamentu BiH prof. dr. Midhat Čaušević, koji su govorili o političkim, ekonomskim i društvenim izazovima, ulozi žena u društvu i jačanju institucionalnih kapaciteta Tuzlanskog kantona.

Kako je istaknuto, tribina je protekla u konstruktivnoj atmosferi uz aktivno učešće građana.

„Otvoren dijalog i brojna pitanja pokazali su potrebu za kontinuiranim razgovorom s narodom, kao i spremnost SDA da odgovorno i transparentno artikuliše rješenja za ključne društvene teme“, navedeno je.

U završnim porukama naglašeno je da SDA političko djelovanje temelji na rezultatima i principima, uz podsjećanje na političko naslijeđe prvog predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića.

Iz Kantonalnog odbora SDA TK zahvalili su se učesnicima i najavili nastavak tribina.

„Naredna javna tribina bit će održana u petak, 6. februara 2026. godine u Banovićima, gdje će građani imati priliku kroz otvoren razgovor iznijeti prijedloge i stavove o temama važnim za razvoj Banovića, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine“, saopćeno je.