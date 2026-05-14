SDS podržao kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske

Glavni odbor Srpske demokratske stranke na sjednici u Banjaluci jednoglasno je podržao odluku Predsjedništva SDS-a da Branko Blanuša bude kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske na Opštim izborima ove godine.

Na sjednici je potvrđena i podrška ranije predloženom sporazumu prema opozicionim strankama, uz stav da se pregovori nastave na osnovu kandidature Blanuše za predsjednika RS.

Sjednici Glavnog odbora SDS-a prisustvovali su, između ostalih, bivši predsjednici stranke Mirko Šarović, Milan Miličević i Mladen Bosić, kao i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Petrović je prethodnih dana poručio da bi opozicija mogla izaći razjedinjena na izbore, ukazujući na neslaganja sa PSS-om i Draškom Stanivukovićem oko kandidatura, a na društvenim mrežama već je čestitao Blanuši na kandidaturi.

Ranije je održana i sjednica Glavnog odbora PSS-a, nakon koje je Draško Stanivuković poručio da je jedinstvo opozicije važno. Naveo je da se razgovaralo i o mogućnosti da on bude kandidat, ali da je to odbio kako bi se ostavilo više prostora za dogovor sa SDS-om.

Glavni odbor PSS-a usvojio je prijedlog sporazuma koji je ranije predložio SDS, te pozvao Narodni front i Listu za pravdu i red da podrže zajednički dogovor SDS-a i PSS-a. Rok za postizanje dogovora određen je do kraja maja, kada bi Stanivuković Glavnom odboru PSS-a trebao predložiti zajedničke kandidate za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH.