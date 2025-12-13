Selektor Doborac objavio spisak rukometaša BiH za utakmice sa Crnom Gorom

Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće pripreme krajem ove i početkom naredne godine, kao i za dvije prijateljske utakmice protiv reprezentacije Crne Gore u januaru, saopćeno je iz Rukometnog saveza BiH.

Na Doborčevom spisku nalaze se Bekir Čordalija (Kielce, Poljska), Zoran Radić (Saran, Francuska), Aldin Alihodžić (Izviđač Agram), Adi Mehmedčehajić (Slovan Ljubljana, Slovenija), Mirko Mišetić (Izviđač), Mislav Grgić (Nexe, Hrvatska), Nikša Trivunović (Borac m:tel), Omer Mehmedović (Riko Ribnica, Slovenija), Alen Hadžimuhamedović (Bietigheim, Njemačka), Luka Knežević (Al-Khor, Katar), Ognjen Kalamanda (Leotar), Milan Vukšić (PLER, Mađarska), Domagoj Alilović (Csurgoi, Mađarska), Amer Šahinović (Izviđač Agram), Renato Čajić (Konjuh), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister, Sjeverna Makedonija), Faris Čolaković (Winterthur, Švicarska), Marko Panić (Budai Farkasok, Mađarska), Kerim Semić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nexe, Hrvatska), Luka Perić (Celje, Slovenija), Dragan Šoljić (Zrinjski), Adin Faljić (Zagreb, Hrvatska) i Ermin Ombaša (Vogošća).

Prvi dio priprema reprezentacija Bosne i Hercegovine obavit će u Maglaju u periodu od 22. do 29. decembra 2025. godine, a domaćin okupljanja bit će Općina Maglaj na čelu s načelnikom Maidom Suljakovićem. Tehnički organizator priprema je Rukometni klub Maglaj, koji će ujedno biti i protivnik bh. selekcije u prijateljskoj utakmici zakazanoj za 27. decembar.

Nakon maglajskih priprema, reprezentacija će se ponovo okupiti 4. januara u Sarajevu, gdje će trenirati do 8. januara 2026. godine. Dan kasnije planiran je odlazak u Crnu Goru, gdje će bh. rukometaši odigrati dvije prijateljske utakmice, prvu 9. januara, a drugu 11. januara.